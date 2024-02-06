Патогенные для человека организмы выжили в марсианских условиях

Ученые давно опасаются, что по прибытии на Марс человек занесет множество бактерий, которые там останутся и выживут. Неизвестно, как это повлияет на Красную планету в будущем. Сейчас специалисты говорят, что микроорганизмы, принесенные людьми, крайне затрудняют поиск возможной марсианской жизни.
Обычно ученые изучают экстремофилов — живых существ, способных выживать в особо суровых условиях окружающей среды (выдерживать экстремально высокие или низкие значения температуры, давления, кислотности, концентраций кислорода и так далее).
Исследователи из Немецкого аэрокосмического центра (Германия) и Медицинского центра Университета Радбуда (Нидерланды) изучили устойчивость Burkholderia cepacia, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa и Serratia marcescens в марсианских условиях. Работа опубликована в журнале Astrobiology.
Изученные микроорганизмы служат причиной возникновения различных инфекционных заболеваний. Так, Burkholderia cepacia может вызвать пневмонию. Klebsiella pneumoniae отвечает за воспаление легких, а также за инфекции мочевыводящих путей, бактериемию (наличие микроорганизмов в крови), менингит и абсцессы в печени. Pseudomonas aeruginosa, или синегнойная палочка, является возбудителем тяжелого нарушения пищеварительной функции и выраженного интоксикационного синдрома. Все эти микробы живут на теле человека или внутри него, также их много в окружающей среде. Как правило, они не опасны для людей с крепкой иммунной системой.
Исследователи на 21 день поместили все эти бактерии в среду, напоминающую условия Марса. Помимо грунта, насыщенного ядовитыми для большинства земных организмов веществами, ученые смоделировали аналогичную Красной планете атмосферу, давление и температуру. Также микробы были подвержены воздействию ультрафиолета и не имели доступ к воде.
В итоге ученые обнаружили три вида бактерий, которые смогли не только выжить в столь экстремальных марсианских условиях, но еще и размножились.
Сейчас специалисты пытаются понять, что именно помогло микроорганизмам комфортно чувствовать себя в сильно отличающейся от земной обстановке. Предположительно, справиться им помогла сохранившаяся в микротрещинах вода, но, чтобы это доказать или опровергнуть, нужно проводить дальнейшие исследования.
Ранее ученые доказали, что бактерии чайного гриба способны выжить на Марсе.
Анна Морозова