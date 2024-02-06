Патогенные для человека организмы выжили в марсианских условиях

Изученные микроорганизмы служат причиной возникновения различных инфекционных заболеваний. Так, Burkholderia cepacia может вызвать пневмонию. Klebsiella pneumoniae отвечает за воспаление легких, а также за инфекции мочевыводящих путей, бактериемию (наличие микроорганизмов в крови), менингит и абсцессы в печени. Pseudomonas aeruginosa, или синегнойная палочка, является возбудителем тяжелого нарушения пищеварительной функции и выраженного интоксикационного синдрома. Все эти микробы живут на теле человека или внутри него, также их много в окружающей среде. Как правило, они не опасны для людей с крепкой иммунной системой.