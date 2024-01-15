Пастбища поглощают парниковые газы и смягчают изменения климата

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Растения на пастбищах поглощают парниковые газы из атмосферы, а также способствуют накоплению углерода в почве и смягчению климатических изменений. Об этом говорится в исследовании Института географии Российской академии наук (ИГ РАН) — участника консорциума «Ритм углерода», которое имеется в распоряжении ТАСС.

«Несмотря на то, что особенности пастбищ обуславливают достаточно высокую эмиссию двуокиси углерода (СО2) из почвы, растения на пастбищах способны аккумулировать углерод из атмосферы в фитомассе и транспортировать его в почву, тем самым способствуя смягчению климатических изменений. При этом пастбища выступают поглотителями метана практически с той же интенсивностью, что и пашни. При оценке эмиссии парниковых газов от сельскохозяйственных земель большинство исследователей сосредотачивают внимание на пашнях. Пастбища же незаслуженно забываются, хотя по данным государственного доклада о состоянии и использовании земель в РФ в 2022 году (опубликован в ноябре 2023 года), они занимают 57,1 млн га, или 15% земель сельскохозяйственного назначения», — говорится в исследовании.

Исследования проведены в ходе работы над созданием Российской системы климатического мониторинга, которую курирует Минэкономразвития РФ. Ученые ИГ РАН с 2020 года измеряют выбросы парниковых газов на территории трех сельхозпредприятий, находящихся в Курской, Рязанской областях и Чувашии. Многолетние травы на пастбищах поддерживают баланс органического вещества в почве, возвращая в нее растительные остатки. Распределение содержания углерода и азота в почвах пастбищ подчиняется широтной закономерности и увеличивается с севера на юг.

«Пастбища интересны тем, что являются пересечением двух отраслей сельского хозяйства — растениеводства и животноводства. При современном интенсивном ведении хозяйства преобладают крупные комплексы, выращивающие животных в помещениях с питанием комбикормами. Пастбищное содержание осталось лишь в регионах с экстенсивным хозяйствованием, основывающимся на перегонах скота на зимние и летние пастбища, примерами которого могут быть оленеводство на севере и овцеводство на юге. В средней полосе выгон на пастбище практикуется в малых хозяйствах, например, когда жители деревни содержат 1−2 коровы на семью и выводят их на общее пастбище в летнее время. Другим таким примером является выращивание лошадей, для которых содержание на пастбище преследует своей целью не питание, а физическое развитие молодняка», — заявила старший научный сотрудник лаборатории биогеографии ИГ РАН Ольга Суховеева, чьи слова приводятся в исследовании.

При этом пастбища выступают поглотителями метана практически с той же интенсивностью, что и пашни. В формировании баланса закиси азота ключевую роль играет географическое положение объектов — в Чувашии пастбища являются поглотителями этого газа, тогда как в Рязанской и Курской областях они выступают источниками наравне с пашнями.