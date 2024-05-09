Пасха мертвых. Что можно и что нельзя делать 9 мая 2024 года

9 мая 2024 года — единственный день особого поминовения погибших во время Великой Отечественной войны бойцов. В народе он называется Навский четверг или Пасха мертвых.
Название его происходит от слова «навь» — потусторонний мир мертвых. В этот день вспоминают воскрешение Иисуса Христа и поминают близких.
В этом году традиционные заупокойные мероприятия в православных храмах не состоятся. Причина — близость Пасхи. Сейчас идет Пасхальная неделя, или Светлая седмица, наполненная радостью от Воскресения Христа. И поминальные мероприятия не проводятся.
Кого вспоминают 9 мая 2024 года?
9 мая Церковь молится за погибших в 1941—1945 годах. Это единственный день особого поминовения усопших в году, который имеет фиксированную дату. Памятная дата появилась в календаре чуть более 25 лет назад, когда Архиерейский Собор принял решение «установить особое ежегодное поминовение усопших воинов — за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны». В этом году в День поминовения усопших воинов проведут только благодарственный молебен о даровании победы.
Когда можно будет провести панихиду?
Все панихиды будут перенесены на Радоницу, которая в 2024 году выпадает на 14 мая. Это касается богослужений не только в честь воинов, но и всех умерших людей, — отпевать разрешено, а поминать нет.
Можно ли пойти на кладбище ко всем умершим родственникам?
Это день особого поминовения именно воинов. Однако никаких запретов на посещение других родных и близких в этот день, как и в другие дни, нет.
Что принято делать 9 мая 2024 года?
Следует посетить литургию в храме. 9 мая после Литургии обычно совершается благодарственный молебен за дарование победы и лития по усопшим.
В этот же весенний день можно принести цветы к мемориалу, посвящённому военным событиям, поучаствовать в традиционной для России минуте молчания. Но стоит помнить, что главная помощь и поддержка для умерших — молитва об их душах.
Что можно делать 9 мая 2024 года?
- В этот день традиционно сажают горох и ранние сорта картофеля
- В обед нужно есть блюда из гороха: гороховую кашу, гороховый суп с мясом или просто салат с консервированным горошком
Что нельзя делать 9 мая 2024 года?
- Нельзя разорять ласточкины гнезда
- Нельзя никому верить, потому что в народе этот день считался днем обмана
- Нельзя стричь ногти и волосы