Пасха мертвых. Что можно и что нельзя делать 9 мая 2024 года

9 мая Церковь молится за погибших в 1941—1945 годах. Это единственный день особого поминовения усопших в году, который имеет фиксированную дату. Памятная дата появилась в календаре чуть более 25 лет назад, когда Архиерейский Собор принял решение «установить особое ежегодное поминовение усопших воинов — за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны». В этом году в День поминовения усопших воинов проведут только благодарственный молебен о даровании победы.