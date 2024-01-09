Парки Канады просят водителей не позволять лосям облизывать машины

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456260031&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

UPI передает, что в Канаде водителей призывают не останавливаться на шоссе. Лоси слизывают соль с машин.

Представитель Парков Канады Трейси Маккей заявила, что из-за этого животные могут перестать бояться дорог и транспортных средств. «К сожалению, из-за этого лоси рискуют получить ранения или погибнуть, если их собьет машина», — сказала она.

Маккей уточнила, что в среднем около четырех лосей ежегодно убивают в районе национального парка Джаспер в Альберте. Все потому, что они привыкли к автомобилистам и не реагируют на них, когда выходят на основные дороги.

В 2020 году в парке разместили электронные дорожные знаки с надписью: «Не позволяйте лосям облизывать вашу машину». Маккей сказала, что на данный момент чиновники ищут долгосрочное решение, позволяющее не допускать лосей на дороги зимой.

Ранее в Швеции начали призывать спасать оленей, умирающих в автокатастрофах.