Парки Канады просят водителей не позволять лосям облизывать машины
Животные гибнут, потому что привыкают к людям, и не реагируют на мчащиеся автомобили.
Животные гибнут, потому что привыкают к людям, и не реагируют на мчащиеся автомобили.
UPI передает, что в Канаде водителей призывают не останавливаться на шоссе. Лоси слизывают соль с машин.
Представитель Парков Канады Трейси Маккей заявила, что из-за этого животные могут перестать бояться дорог и транспортных средств. «К сожалению, из-за этого лоси рискуют получить ранения или погибнуть, если их собьет машина», — сказала она.
Маккей уточнила, что в среднем около четырех лосей ежегодно убивают в районе национального парка Джаспер в Альберте. Все потому, что они привыкли к автомобилистам и не реагируют на них, когда выходят на основные дороги.
В 2020 году в парке разместили электронные дорожные знаки с надписью: «Не позволяйте лосям облизывать вашу машину». Маккей сказала, что на данный момент чиновники ищут долгосрочное решение, позволяющее не допускать лосей на дороги зимой.
Ранее в Швеции начали призывать спасать оленей, умирающих в автокатастрофах.
Олеся Маевская