Парки и леса укрепляют психическое здоровье дошкольников

У малышей, которые растут рядом с природой, реже возникают эмоциональные проблемы, показало исследование Университета Северной Каролины. Эффект есть, даже если зеленая зона представляет собой просто парк или большой задний двор.
Исследователи из Северной Каролины обнаружили, что чем больше зеленых насаждений находится в радиусе километра от дома, где живет ребенок в возрасте до двух лет, тем меньше симптомов тревоги и депрессии у него будет в возрасте от двух до пяти лет.
«Наша работа подтверждает существующие данные, что пребывание на природе чрезвычайно полезно для детей, — говорит ведущий автор исследования Нисса Тау-Гудман из Института развития детей им. Фрэнка Портера Грэма при Университете Северной Каролины. — Заодно можно уверенно сказать, что ранние детские годы — лучшее время для подробного знакомства с зелеными насаждениями».
В эксперименте были использованы данные более чем 2100 детей из 41 штата США.
Команда исследователей сравнила симптомы депрессии и тревоги у детей в возрасте от двух до 11 лет со спутниковыми данными о зеленых насаждениях, расположенных рядом с их домами. Как выяснилось, больше зеленых насаждений в значительной степени связано с меньшим беспокойством и депрессией среди детей младшего возраста, даже с учетом других факторов вроде пола ребенка, образования родителей и социального и экономического качества района их проживания.
Однако исследователи не обнаружили существенной связи между зелеными насаждениями и симптомами психического здоровья в возрасте от шести до 11 лет, после того как дети пошли в школу.
«В будущем исследователи смогут изучить, какие именно переживания на природе связаны с психическим здоровьем маленьких детей, — надеется Тау-Гудман. — Кроме того, нам следует изучить, как создание или сохранение природных территорий вокруг домов и школ может повлиять на психическое здоровье ребенка».
Ольга Грибова