Парки и леса укрепляют психическое здоровье дошкольников

Команда исследователей сравнила симптомы депрессии и тревоги у детей в возрасте от двух до 11 лет со спутниковыми данными о зеленых насаждениях, расположенных рядом с их домами. Как выяснилось, больше зеленых насаждений в значительной степени связано с меньшим беспокойством и депрессией среди детей младшего возраста, даже с учетом других факторов вроде пола ребенка, образования родителей и социального и экономического качества района их проживания.