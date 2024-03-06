Парижскую квартиру Карла Лагерфельда продадут на аукционе

Лагерфельд скончался в ночь на 19 февраля 2019 года. Ему было 85 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. За месяц до своей кончины модельер впервые за 36 лет не вышел на поклон после представления коллекции. Вместо него гостей поприветствовала студийный директор марки Виржини Виар. Она объяснила, что кутюрье очень устал и попросил подменить его.