Парень оригинально проучил шумных соседей

«Я переехал сюда два года назад и с тех пор ни разу не смог нормально посидеть и отдохнуть у себя во дворе», — рассказал автор поста. По его словам, соседи ведут себя крайне шумно, громко слушают музыку, а их дети постоянно кричат. Кроме того, как заверил парень, соседи повредили его дом и угрожали ему.