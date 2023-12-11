Парамонов день. Что можно и что нельзя делать 12 декабря 2023 года
12 декабря 2023 года верующие чтят память святого Парамона и 370 мучеников. На Руси этот день называли «Парамон», «Парамонов день», «Парамон-зимоуказатель», «Парамон-зорник».
12 декабря 2023 года верующие чтят память святого Парамона и 370 мучеников. На Руси этот день называли «Парамон», «Парамонов день», «Парамон-зимоуказатель», «Парамон-зорник».
Парамон жил в III веке при римском императоре-язычнике Декии. В 250 году правитель восточных областей Аквиан бросил 370 последователей христианства в темницы и пытался заставить их отречься от веры и поклониться языческим богам. Заключенных пытали, надеясь таким образом заставить их отречься от Христа. Парамон, видя мучения своих собратьев по вере, открыто обличил жестокость Аквиана и объявил себя христианином. За что его после пыток обезглавили вместе с остальными 370 мучениками.
— Нужно проявить осторожность в денежных делах, чтобы не перехитрить самого себя.
— В этот день положено чистить крыши от снега.
— Также принято пройтись веником по всем углам квартиры или дома.
— Согласно народному поверью, нужно забить гвоздь в нижнее бревно бани с западной стороны.
— Запрещены любые магические ритуалы.
— Нельзя ссориться или ругаться.
— Нельзя тратить большие суммы денег.