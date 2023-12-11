Парамонов день. Что можно и что нельзя делать 12 декабря 2023 года

Парамон жил в III веке при римском императоре-язычнике Декии. В 250 году правитель восточных областей Аквиан бросил 370 последователей христианства в темницы и пытался заставить их отречься от веры и поклониться языческим богам. Заключенных пытали, надеясь таким образом заставить их отречься от Христа. Парамон, видя мучения своих собратьев по вере, открыто обличил жестокость Аквиана и объявил себя христианином. За что его после пыток обезглавили вместе с остальными 370 мучениками.