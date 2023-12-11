18:11 (мск), источник: Аргументы и факты

Парамонов день. Что можно и что нельзя делать 12 декабря 2023 года

12 декабря 2023 года верующие чтят память святого Парамона и 370 мучеников. На Руси этот день называли «Парамон», «Парамонов день», «Парамон-зимоуказатель», «Парамон-зорник».

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Источник: Аргументы и факты

Кем был мученик Парамон?

Парамон жил в III веке при римском императоре-язычнике Декии. В 250 году правитель восточных областей Аквиан бросил 370 последователей христианства в темницы и пытался заставить их отречься от веры и поклониться языческим богам. Заключенных пытали, надеясь таким образом заставить их отречься от Христа. Парамон, видя мучения своих собратьев по вере, открыто обличил жестокость Аквиана и объявил себя христианином. За что его после пыток обезглавили вместе с остальными 370 мучениками.

Что нужно делать 12 декабря 2023 года?

— Нужно проявить осторожность в денежных делах, чтобы не перехитрить самого себя.

— В этот день положено чистить крыши от снега.

— Также принято пройтись веником по всем углам квартиры или дома.

— Согласно народному поверью, нужно забить гвоздь в нижнее бревно бани с западной стороны.

Что нельзя делать 12 декабря 2023 года?

— Запрещены любые магические ритуалы.

— Нельзя ссориться или ругаться.

— Нельзя тратить большие суммы денег.

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