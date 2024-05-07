Пара из Китая нашла в кресле со свалки деньги

В Китае супруги забрали со свалки выброшенное кресло и при его разборе обнаружили внутри крупную сумму денег. Об этом пишет The Thaiger.
Супруги принесли со свалки кресло, которое, по их мнению, идеально бы вписалось в гостиную. Уже дома женщина начала чистить предмет интерьера и неожиданно обнаружила внутри пачки денег.
Мать мужчины была обеспокоена, так как боялась, что деньги спрятали в кресло, так как они были заработаны незаконным путем. Женщина посоветовала либо обратиться в полицию, либо попробовать найти бывшего владельца находки. Супруги выбрали второй вариант.
Паре удалось найти пенсионерку, которая и выбросила кресло на свалку. Оказалось, что ее муж откладывал деньги в предмет мебели, чтобы его семья не столкнулась с нищетой, когда его не станет.
Супруги вернули пожилой женщине всю обнаруженную сумму и отказались от предложенного вознаграждения. По словам пары, было достаточно сердечной благодарности от новых знакомых.
Однако не все люди такие сознательные, как супруги из Китая. В Москве арестовали мужчину, который оставил себе найденный на улице один миллион рублей.
Анна Морозова