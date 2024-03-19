Пара из Британии нашла за камином тайник с письмами 1930-х годов

Супруги из Великобритании сделали удивительное открытие во время ремонта своего дома. Cемейная пара обнаружила за камином старинный тайник с письмами, которым почти 100 лет. Об этом пишет издание Upi.
Лора и Джейсон Ламонби-Паркер приобрели дом в графстве Чешир еще в марте 2023 года, однако лишь недавно затеяли в нем ремонт. Когда пара начала разбирать камин, то обнаружила загадочный тайник с бумагами, датируемыми 1934, 1935, 1936 и 1937 годами.
Все письма были адресованы некой мисс Роде Тейлор, однако ни хозяева, ни предыдущие владельцы дома не знают такой женщины. Несмотря на свой возраст, все бумаги хорошо сохранились до наших дней.
Супруги заявили, что надеются раздобыть дополнительную информацию о Роде Тейлор, найти ее родственников и вернуть им письма.
Незадолго до этого шотландские археологи нашли старинный клад, который был спрятан в камине старого домика и, предположительно, принадлежал главе знаменитого шотландского клана Макдональдов. Десятки серебряных и бронзовых монет более 300 лет хранились в небольшом горшке, спрятанном в камине.