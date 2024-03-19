Пара из Британии нашла за камином тайник с письмами 1930-х годов

Лора и Джейсон Ламонби-Паркер приобрели дом в графстве Чешир еще в марте 2023 года, однако лишь недавно затеяли в нем ремонт. Когда пара начала разбирать камин, то обнаружила загадочный тайник с бумагами, датируемыми 1934, 1935, 1936 и 1937 годами.