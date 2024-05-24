Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Папа Римский захотел причислить к лику святых инфлюэнсера-миллениала

Папа Римский Франциск захотел причислить к лику святых католического инфлюэнсера Карло Акутиса. Об этом сообщает Al Jazeera.

Источник: Газета.Ру

Юноши, активно популяризовавшего католическую веру и известного как «Божий инфлюэнсер», не стало в 2006 году в возрасте 15 лет — он страдал от лейкемии. Акутис может стать первым канонизированным представителем поколения миллениалов.

Папа Римский приписал Карло два чуда — столько необходимо для причисления к лику святых. Первым чудом стало исцеление бразильского ребенка от врожденной угрожающей жизни болезни поджелудочной железы, вторым — исцеление флорентийского студента от кровоизлияния в мозг. После первого чуда в 2020 году Акутис, мощи которого выставлены в Ассизи, был причислен к лику блаженных.

Карло Акутис родился 3 мая 1991 года в Лондоне в семье итальянских родителей, которые позже перевезли его в Милан. Религиозные воззрения ребенка удивляли его родителей, не посещающих церковь — с трех лет он просил водить его в церкви, а в семь попросил о причастии. Юноша создавал сайты и программы о чудесах и католических святых.