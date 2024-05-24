Папа Римский захотел причислить к лику святых инфлюэнсера-миллениала

Карло Акутис родился 3 мая 1991 года в Лондоне в семье итальянских родителей, которые позже перевезли его в Милан. Религиозные воззрения ребенка удивляли его родителей, не посещающих церковь — с трех лет он просил водить его в церкви, а в семь попросил о причастии. Юноша создавал сайты и программы о чудесах и католических святых.