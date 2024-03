Панк в электронике: за что мы любим Кита Флинта из The Prodigy

Летом 1997 года в британских чартах творилась история. В июне вышли OK Computer от Radiohead и The Fat of the Land от The Prodigy. Потом Oasis решили добить брит-поп своим третьим альбомом Be Here Now. В сентябре, правда, реанимировать все эти гитары попытается гнусавый Ричард Эшкрофт с группой The Verve и альбомом Urban Hymns. Продажи там были нехилые, но передовой эту пластинку вряд ли назовешь.