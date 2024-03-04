Панк в электронике: за что мы любим Кита Флинта из The Prodigy

«Однажды Кит вышел на сцену во время нашего концерта в Astoria. Это был такой кайф, что он возглавил там рейв. Во время танца он выдернул вилку из микшерного пульта, и весь звук погас. Флинт просто стоял с вызывающим видом, а толпа сходила с ума. Было ощущение, что это не имело значения: он был Китом из the Prodigy и мог делать все, что, черт возьми, хотел», — сказал после смерти артиста дуэт The Chemical Brothers.