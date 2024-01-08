Пангея Ультима: станет ли она могилой для млекопитающих?

В прошлом на Земле несколько раз образовывались суперконтиненты. Они формировались, когда тектонические плиты собирали все массивные части суши и соединяли их воедино, словно кусочки пазла. Последний из известных суперконтинентов Пангея образовался 300 миллионов лет назад и в течение последующих 100 миллионов лет постепенно распадался.

Если прогноз ученых верен, то через 250 миллионов лет в области экватора Земли образуется Пангея Ультима. Специалисты утверждают, что высокие температуры на суперконтиненте приведут к значительному и резкому снижению биоразнообразия.

По словам Роберта Джорджа Эндрюса, многие ученые потешаются над идеей делать прогнозы на 250 миллионов лет вперед. Но все же есть и те, кто уверен в том, что прогнозируемый климат вполне правдоподобен.

Изначально моделирование, которое показало суперконтинент, Александер Фарнсворт, ученый-климатолог из Бристольского университета провел от скуки. Но, увидев результат, он решил объединиться с коллегами и сделать из этого полноценную научную работу. Таким образом удалось определить, что столкновение составных частей Пангеи Ультима усилит вулканическую активность, вызвав серию мощных взрывных извержений с выбросом парниковых газов, которые повысят глобальную температуру. Внутри Пангеи Ультима образуется необъятная пустыня, а на побережьях условия будут напоминать невыносимо душную парную. Солнце, сжегшее изрядную часть своего водородного топлива, будет светить в небе несколько ярче, усугубляя тепловые проблемы планеты. Однако в самой статье отмечается, что прогнозы полны неопределенностей.

Александр Фарнсворт решил разобраться в этом вопросе и понять, как будут меняться ландшафты Пангеи Ультима.

Начать стоит с того, что ученые не могут точно сказать, сколько суперконтинентов появилось и исчезло за время существования планеты. Дело в том, что большинство горных пород, которые по которым можно бы было определить, что происходило в прошлом, безвозвратно плавится под земной корой.

Проследить будущие передвижения тектонических плит — не менее сложная задача. Непонятно, какое количество времени может потребоваться для формирования нового суперконтинента. Тем более, что он необязательно включит в себя все территории суши, то есть значительная ее часть может оказаться изолирована.

Через 250 миллионов лет Солнце будет светить на 2,5% ярче, чем сейчас. Но наибольшее влияние на климат Пангеи Ультима окажет не звезда, а вулканическая активность. Она возникнет вследствие движения плит: одни будут опускаться, а другие наползать на них.

Наиболее жаркими окажутся пространства, находящиеся в глубине суперконтинента, так как туда не будет попадать ветер со стороны Мирового океана. Однако на побережьях избыток атмосферной влаги может стать еще более серьезной проблемой. Однако все эти условия зависят еще и от ландшафта, рельеф которого невозможно предугадать.

Если все же предположить, что Пангея Ультима действительно такой убийственный климат, то как там смогут выживать часть млекопитающих, которая не вымрет? Большое значение будут иметь: большая площадь тела для отвода тепла, интенсивное потоотделение, способность зарываться под землю, чтобы спастись от жары, и умение как-то добывать воду.

Но даже если млекопитающие найдут способ справиться с новыми условиями, коллапс пищевых цепочек все равно может привести к их вымиранию от голода.

Специалист подчеркнул, что четверть миллиарда лет — это все-таки очень большой срок. Перемена климата и образование суперконтинента не произойдут молниеносно, поэтому у животных будет время адаптироваться к новым условиям.

Возможно, суперконтинент и вовсе не образуется. Но если все же это произойдет, что будет с океанами? На этот вопрос пока что ответа нет, потому что в исследовании рассматривались только наземные млекопитающие. Поэтому может произойти так, что обитатели морей станут хозяевами Земли.

Млекопитающие, а именно люди, могли вымереть еще 900 тысяч лет назад. Ученые рассказали, что тогда исчезло более 95% населения Земли.