Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
18:05 (мск), источник: Аргументы и факты

Память 14 000 святых младенцев. Что можно и что нельзя 11 января 2024 года

11 января 2024 года верующие вспоминают первых мучеников за Христа — святых 14 000 вифлеемских младенцев, убитых по приказу царя Ирода. В народе этот день называется «страшным».

Наверх
Источник: Аргументы и факты

Что за убитые святых 14 000 вифлеемских младенцев?

Младенцев, убитых по приказу иудейского царя Ирода Великого в Вифлееме и его окрестностях, называют первыми мучениками за Христа. Как рассказывает журнал «Фома», «мученик» в буквальном переводе с греческого языка означает свидетель, очевидец. Так называли мучеников за их свидетельство о Христе, ради которого они готовы были принять смерть. Вифлеемские младенцы, конечно, не могли ничего знать о Христе и тем более сознательно свидетельствовать о нем. Но самим фактом своей гибели они невольно засвидетельствовали пришествие на землю Спасителя мира.

Причиной их гибели стал страх Ирода, узнавшего от волхвов о рождении Иисуса, который, как он думал, собирается лишить его престола. Он приказал убить всех новорожденных детей, уверенный в том, что среди них будет и младенец Иисус. Самого же Ирода за все его многочисленные злодеяния постигла Божия кара — он умер от тяжелой болезни, заживо съеденный червями.

По традиции в день памяти 14 000 вифлеемских младенцев в Русской Православной Церкви проходят молебны о нерожденных детях — жертвах абортов.

Что нужно делать 11 января 2024 года?

— Продолжаются святки, а с ними — гуляния и радость.

— Нужно посвятить время родным, близким.

— Отличный день для обустройства своего дома.

— Хорошо выбросить все ненужное.

— Прекрасное время начать жизнь с чистого листа, оставив негатив в прошлом.

Что нельзя делать 11 января 2024 года?

— Нельзя участвовать и даже вникать в чужие конфликтные ситуации.

— Нельзя выпускать детей гулять на улицу без присмотра.

— Нельзя пускать в дом малознакомых людей.

— Нельзя ныть, жаловаться на свою судьбу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Операция-ампутация. Пальцы бойцам ВСУ отрезают прямо на передовой
Сколько можно пить. Какая вода вызывает образование камней в почках
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь