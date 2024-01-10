Память 14 000 святых младенцев. Что можно и что нельзя 11 января 2024 года

Что за убитые святых 14 000 вифлеемских младенцев?

Младенцев, убитых по приказу иудейского царя Ирода Великого в Вифлееме и его окрестностях, называют первыми мучениками за Христа. Как рассказывает журнал «Фома», «мученик» в буквальном переводе с греческого языка означает свидетель, очевидец. Так называли мучеников за их свидетельство о Христе, ради которого они готовы были принять смерть. Вифлеемские младенцы, конечно, не могли ничего знать о Христе и тем более сознательно свидетельствовать о нем. Но самим фактом своей гибели они невольно засвидетельствовали пришествие на землю Спасителя мира.

Причиной их гибели стал страх Ирода, узнавшего от волхвов о рождении Иисуса, который, как он думал, собирается лишить его престола. Он приказал убить всех новорожденных детей, уверенный в том, что среди них будет и младенец Иисус. Самого же Ирода за все его многочисленные злодеяния постигла Божия кара — он умер от тяжелой болезни, заживо съеденный червями.

По традиции в день памяти 14 000 вифлеемских младенцев в Русской Православной Церкви проходят молебны о нерожденных детях — жертвах абортов.

Что нужно делать 11 января 2024 года?

— Продолжаются святки, а с ними — гуляния и радость.

— Нужно посвятить время родным, близким.

— Отличный день для обустройства своего дома.

— Хорошо выбросить все ненужное.

— Прекрасное время начать жизнь с чистого листа, оставив негатив в прошлом.

Что нельзя делать 11 января 2024 года?

— Нельзя участвовать и даже вникать в чужие конфликтные ситуации.

— Нельзя выпускать детей гулять на улицу без присмотра.

— Нельзя пускать в дом малознакомых людей.