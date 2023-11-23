Палеонтологи выяснили, когда Европу населили бегемоты

Современные бегемоты (Hippopotamus amphibius) произошли от африканских предков в четвертичном периоде, который начался 2,58 млн лет назад и продолжается до сих пор.

Некогда эти звери были широко распространены в Европе. Однако детали происхождения и распространения гиппопотамов в Европе до сих пор неясны и широко обсуждаются.

Ученые проанализировали окаменелый череп бегемота, найденный в районе Тор-де-Квинто в Риме. Специалисты изучили состав отложений в полостях черепа и выявили его соответствие местной геологической формации Валле-Гуилия. Это позволило определить, что возраст находки составлял от 560 тыс. до 460 тыс. лет.

Исследование показало, что череп является старейшим известным ископаемым современного вида бегемотов в Европе. Результаты пролили свет на историю европейских гиппопотамов, подтверждая гипотезу о расселении данного вида во время среднего плейстоцена и способствуя более широкому пониманию глубокой истории этих крупных млекопитающих, отметили авторы статьи.