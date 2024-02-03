Палеонтологи впервые обнаружили отпечаток кроны дерева каменноугольного периода

«Это растение обладало более чем 250 листьями длиной в 1,75 м, каждый из которых был прикреплен к стволу этого древнего дерева и, предположительно, мог вырасти еще на метр. Это означает, что ширина кроны этого гигантского “ершика для бутылок” составляла как минимум 5,5 м, при этом диаметр его ствола не превышал и 6 см», — пояснил профессор Колледжа Колби (США) Роберт Гастальдо, чьи слова приводит пресс-служба вуза.