Палеонтологи узнали, где появились первые крокодилы

Сегодня известно о существовании чуть менее 30 видов крокодилов, однако раньше их было больше. Некоторые существа отличались большими размерами и охотились на динозавров, а другие были совсем маленькими, питающимися насекомыми. Более того, когда-то на Земле жили и травоядные животные.

Зубы у них отличались сложной морфологией, почти как у всех млекопитающих. Например, один из видов, самозух (напоминает современного броненосца), предпочитал употреблять в пищу фрукты и папоротники.

Ученые из Университетского колледжа Лондона в Великобритании решили проследить сложную эволюцию этих животных и узнать, где они появились. Публикация доступна в журнале Royal Society Open Science.

В работе ученые провели биогеографический анализ одной из основных групп крокодилов — неозухий. Проанализировав данные, исследователи обнаружили, что она возникла на северо-западе континента Пангея (ныне — Северная Америка), а позже переместилась в Гондвану. А вот относящиеся к неозухиям эузухии, в которых входят современные аллигаторовые, гавиаловые и настоящие крокодилы, вероятно, появились в поздний юрский период или ранний меловой, то есть примерно 145 миллионов лет назад.

Таким образом, крокодилы и аллигаторы эволюционировали в Северной Америке, а затем разделились: аллигаторы и кайманы остались там, где появились, распространившись и на территории Южной Америки, а вот крокодилы расселились по всему миру.

Этому поспособствовала адаптация крокодилов к соленой воде, поэтому они могут обитать и в океанских заливах, в то время как аллигаторы живут только в пресных водоемах. Также первые растут медленнее, что позволяет снизить требования к доступности корма в период взросления.

Ранее у крокодилов нашли механизм защиты от смертельных инфекций.

Анна Морозова