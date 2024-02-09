Палеонтологи открыли новое месторождение окаменелостей мирового значения

Международная группа ученых из Франции и Швейцарии обнаружила одно из самых богатых месторождений окаменелостей периода нижнего ордовика (около 470 млн лет назад). Оно расположено в регионе Монтань-Нуар на юге Франции. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).