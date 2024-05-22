Палеонтолог Ефременко объяснил, зачем динозаврам были нужны перья

«В частности, большие данные приходят из Китая, где в 1990-е годы обнаружили одного из красивейших пернатых динозавров, очень похожего на птицу. Теперь Китай — главный поставщик динозавров на мировую научную арену. Они постоянно описывают что-то похожее на птиц, что-то — на динозавров, и теперь мы точно знаем, что огромное количество динозавров были пернатыми», — отметил учёный.
По мнению Ефременко, перья были нужны этим животным для подержания температуры тела, поскольку они были теплокровными. Но впоследствии крупные динозавры утратили теплокровность, потому что она стала для них излишней, приводя к перегреву.
Учёный обратил внимание, что на Чукотке есть местонахождение динозавров, являющееся самым северным на планете. Ни полярная ночь, ни отрицательные температуры не мешали им жить и размножаться в таких экстремальных условиях. А значит, животные были адаптированы к холодному климату, обладая теплокровностью.
«Сейчас мы можем даже посчитать температуру тела динозавров, используя современные методы, — добавил Всеволод Ефременко. — Например, изучая соотношение изотопов кислорода в яйце динозавра, можно вычислить, какой температурой они обладали в момент образования этой скорлупы. Так вот, эта температура была очень близка к температуре современных птиц — в районе 30 градусов».