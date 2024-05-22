Палеонтолог Ефременко объяснил, зачем динозаврам были нужны перья

«В частности, большие данные приходят из Китая, где в 1990-е годы обнаружили одного из красивейших пернатых динозавров, очень похожего на птицу. Теперь Китай — главный поставщик динозавров на мировую научную арену. Они постоянно описывают что-то похожее на птиц, что-то — на динозавров, и теперь мы точно знаем, что огромное количество динозавров были пернатыми», — отметил учёный.