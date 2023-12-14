Палеогенетики выяснили, что древние жители Тибета одомашнили яков свыше 2,5 тыс. лет назад

«Ученые достаточно давно спорят о том, когда яки были одомашнены в высокогорных регионах Тибета. Мы получили первые однозначные археологические и генетические свидетельства в пользу того, что это произошло более 2,5 тыс. лет назад, что подтвердило некоторые ранние предположения археологов», — заявил доцент WUSTL Лю Синьи, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Лю Синьи и другие палеогенетики пришли к такому выводу в ходе изучения останков почти двух сотен копытных животных, которые были найдены на территории и в окрестностях древней деревни Бангга. Она расположена на юге Тибета на высоте в 3,75 тыс. м над уровнем моря. Сейчас она считается одним из первых человеческих поселений на территории высокогорных регионов нагорья.

За последние годы археологи обнаружили на территории этой деревни, предположительно существовавшей 3−2,2 тыс. лет назад, останки около двух сотен крупных рогатых животных, в том числе предположительных одомашненных яков и их гибридов с домашними коровами и быками. Археологи не могли раскрыть точное происхождение этих костей, из-за чего они вызывали массу споров о времени и месте одомашнивания яков и истории их гибридизации с другими видами крупного рогатого скота.

Палеогенетики попытались разрешить эти споры, для чего они измерили возраст костей древних копытных животных, извлекли из них обрывки ДНК и сравнили их структуру. Этот анализ показал, что часть костей принадлежала самцам одомашненных яков, тогда как другие принадлежали обычным домашним коровам и их гибридам с яками. Это стало сюрпризом для исследователей, так как коровы и их дикие родичи-туры изначально не встречались в Южной Азии и на Тибете и были завезены туда с Ближнего Востока.

При этом ученые обнаружили, что возраст самых древних останков одомашненных яков и их гибридов с коровами составляет около 2,5 тыс. лет. Схожие датировки ученые получили и при сравнении геномов древних и современных диких и одомашненных яков — 2,67−2,36 тыс. лет. Это подтверждает некоторые ранее озвученные гипотезы археологов и приближает ученых к раскрытию полной истории одомашнивания этих высокогорных копытных, подытожили исследователи.

О Тибете

Тибетское плато представляет собой одно из самых неблагоприятных мест на Земле для жизни человека, из-за чего оно было заселено людьми лишь 5,5 тыс. лет назад. Это связано с тем, что Тибетское плато расположено на высоте в 4,3 тыс. км и на его территории господствует очень суровый климат, что в особенности характерно для центральных и южных регионов плато, расположенных по соседству с высочайшими вершинами Гималайских гор.

Недавно генетики обнаружили, что суровые условия жизни на Тибете ускорили эволюцию его жителей и заставили их за очень короткое время приобрести уникальные вариации генов, которые помогают им лучше переносить холод и недостаток кислорода. Это породило среди антропологов огромный интерес к тому, когда было заселено это плато и как именно проходил процесс его колонизации.