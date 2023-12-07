Палеогенетики доказали, что древнеримские варвары-готы были конфедерацией народов

ТАСС, 7 декабря. Палеогенетики расшифровали геномы 136 древних жителей Балкан, что позволило им раскрыть историю формирования славянских народов региона, а также доказать, что древнеримские варвары-готы были конфедерацией народов, а не представителями одного этноса. Выводы ученых опубликованы в статье в журнале Cell.

«Группы людей, проникавших на Балканы в эру заката Римской империи, часто были составлены из разных этносов Северной Европы и понтийско-казахских степей. Две подобных народности — северно-европейская и скифо-сарматская — нередко совместно проникали в этот регион, что говорит о том, что они были частью мульти-этнической конфедерации мигрирующих народов», — заявил профессор Гарвардского университета (США) Дэвид Рейч, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Ученые пришли к такому выводу в рамках масштабного проекта, нацеленного на изучение палеогенетической истории Балаканского полуострова и раскрытие происхождения населяющих его славянских и неславянских народов. В рамках этой инициативы ученые, в том числе исследователи из Сербии и Хорватии, собрали и расшифровали геномы 140 древних обитателей Балкан.

Все эти люди жили на Востоке Европы в первом тысячелетии нашей эры, начиная с ранней имперской эпохи в истории древнего Рима и заканчивая постримским периодом времени, когда на территории Балкан возникли первые славянские государства, а также достигла максимального расцвета Византийская империя. Ученым удалось полностью расшифровать геномы 136 древних жителей Балкан и сравнить их друг с другом, опираясь на набор из 1,43 млн. мелких мутаций в ДНК.

Генетическая история Балкан

Особый интерес, как отмечают исследователи, для них представляла раннеримская и позднеримская эпоха, так как в это время Балканы были одним из главных форпостов Римской империи, а также родиной почти двух десятков императоров, в том числе Константина Великого и Диоклетиана. Их происхождение, как и этническая принадлежность жителей римских провинций на Балканах и их соседей-варваров, до сих пор является предметом ожесточенных споров среди историков.

Профессор Рейч и его коллеги изучили структуру большого числа жителей Балкан этой эпохи и обнаружили, что все они носили очень пестрое этническое происхождение как в римских провинциях, так и за их пределами. Это в особенности касалось тех групп мигрирующих народов, которые древние римляне называли готами в эпоху заката империи. Это говорит о том, что готы были не монолитным народом, а конфедерацией из нескольких этносов, которые при этом были выходцами из разных регионов Евразии.

В дополнение к этому, проведенный учеными анализ показал, что последнее крупное «переселение народов» на Балканах произошло в VI—VII вв. еках нашей эры, когда в этот регион Восточной Европы проникли предки современных славянских народов. Они оставили самый значимый генетический след в истории Балкан — на долю их наследия приходится от 30% до 60% генома современных сербов, хорватов, греков и прочих народов.

«Долгое время историки спорили о последствиях “переселения народов” и дискутировали о том, распространялись ли славянские языки через культуру или посредством миграций. Мы обнаружили, что миграции существенно повлияли на демографию Балкан — в среднем, больше половины генетического наследия их народов было унаследовано от древних славян, причем это характерно даже для греков, 30% генетического наследия которых носит подобное происхождение», — подытожил профессор Рейч.