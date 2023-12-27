Палец в сковородке и кот в плите: удивительные случаи спасения

Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. Дату этого праздника выбрали не случайно: именно в этот день в 1990 году был образован Российский корпус спасателей.

В МЧС России трудятся высококлассные специалисты, которые выручают как людей, так и животных из трудных ситуаций, причем зачастую сами рискуя своей жизнью. Сегодня вспоминаем самые необычные случаи спасения, которые кажутся совершенно невероятными, но являются частью жизни профессионалов.

Освобождение большого кота

В Москве на 41 этаже кот породы саванна (гибрид сервала и обычного кота) просунул лапы в оконную раму, а вытащить уже не смог. Хозяин позвонил в 112 и сообщил о беде своего питомца и добавил, что сам помочь не смог, так как животное сильно царапается.

Приехавшие на место сотрудники были удивлены размерами кота — 58 сантиметров в холке. Спасатели не могли подойти к животному, поскольку оно размахивало свободной лапой с острыми как бритва когтями, стараясь защититься от незнакомцев. То есть вызволить питомца, защищаясь одеждой пожарных, одеялом или подушками не получалось.

Кота смогли спасти, спустившись на веревке с 42 этажа: животное, находящееся от сотрудника МЧС за стеклом, меньше нервничало и не калечило ни себя, ни человека. Когда лапу удалось освободить, питомец спрятался в шкаф и не решался выйти к людям.

Палец в сковороде

В Перми палец маленького шестилетнего мальчика застрял в отверстии на ручке кухонной сковороды. Отец пытался вызволить из этого плена сына, но безуспешно. Поэтому пришлось вызывать МЧС.

Профессионалы смогли извлечь застрявший палец, правда, для этого пришлось разрезать ручку сковородки.

Кот в газовой плите

Спасатели помогают и животным, которые оказались в трудной ситуации. Так, в Кунгуре (Пермский край) женщина позвонила в МЧС и сообщила, что ее кот каким-то образом залез в газовую плиту. Сам он выбраться не мог, хозяйка тоже не могла ему помочь.

Прибывшие спасатели аккуратно приподняли плиту и вытащили испуганное животное.

Застряла дважды

Молодая мама двухлетней девочки вышла на балкон, а ее дочка захлопнула дверь. Поскольку на улице уже был мороз, а девушка была в одном халате, она начала подмерзать и вызвала спасателей.

Сотрудники МЧС приехали по вызову и через полчаса освободили девушку. Однако через полтора часа поступил точно такой же звонок с того же адреса. Оказалось, что мама, вновь выйдя на балкон, подложила в створ двери тряпку. Но ее догадливая дочь вынула ткань и вновь захлопнула дверь.

Спасатели второй раз высвободили девушку, получившую урок на всю жизнь. Говорят, что больше вызовов с этого адреса не поступало.

Прятки в багажнике

В Южно-Сахалинске мужчина вышел из машины, однако не смог попасть обратно: замки заклинило, поэтому двери не удавалось открыть. Тогда водитель решил проникнуть в салон обходным путем: взял отвертку, влез в багажник и начал разбирать заднюю стенку салона, чтобы после открутить задние сидения. Но все оказалось не так просто.

Когда мужчина полностью скрылся в машине, какой-то прохожий захлопнул багажник автомобиля, видимо решив, что кто-то забыл его закрыть. Водитель оказался в ловушке. Но с собой у него был телефон, при помощи которого он смог вызвать спасателей.

Мужчина полдня провел в багажнике своей машины, прежде чем спасатели смогли обнаружить нужный автомобиль и достать владельца.

Анна Морозова