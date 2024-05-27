Пахом Бокогрей. Что можно и что нельзя делать 28 мая 2024 года

28 мая 2024 года Церковь вспоминает благоверного царевича Димитрия Угличского — сына Ивана Грозного и святого Пахомия Нерехтского — после службы в армии тот отправился в пустыню, где принял христианство и впоследствии построил несколько монастырей. Наши предки именовали святого Пахомом Теплым, прозывали и Бокогреем. С этого дня окончательно становилось тепло, можно было погреться на солнышке.
Кто такой благоверный царевич Димитрий Угличский (Московский)?
Святой отрок — сын царя Иоанна IV Васильевича Грозного — погиб в Угличе в 1591 году в 8-летнем возрасте. Историки спорят об обстоятельствах случившейся трагедии, но в житийном предании вина однозначно возложена на обезумевших от своего властолюбия бояр, пытавшихся захватить власть в стране. В Церкви день гибели царевича Димитрия совершается как память Небесного заступника всех страждущих детей, а потому постепенно становится своего рода православным детским днём.
Кто такой Пахомий Нерехтский?
Пахомий родился в XIV веке во Владимире в семье священника. Уже в юности он принял монашеский постриг. Пахомий участвовал в восстановлении Царе-Константиновского монастыря близ Владимира и несколько лет был игуменом обители.
Стремясь к безмолвной жизни пустынника, Пахомий удалился в Костромскую область. Он поселился на полуострове близ города Нерехта. Местные жители помогли ему построить монастырь. Пахомий сам написал в храме образ Святой Троицы. Вскоре в обитель стали приходить иноки. Согласно установленным правилам, они питались тем, что вырастили. Пахомий скончался в глубокой старости. Останки были обретены нетленными в 1675 году. Возле гробницы стали происходить многочисленные чудотворения. Сейчас мощи Пахомия Нерехтского хранятся в возрожденном в 1993 году Троице-Сыпановом Пахомиево-Нерехтском женском монастыре.
Что можно делать 28 мая 2024 года?
— Заканчивали посев ряда огородных культур, в том числе огурцов.
— Нужно убраться в доме.
— Следует разложить вещи.
— Нужно отремонтировать инструменты.
Что нельзя делать 28 мая 2024 года?
— Нельзя вытираться чужим полотенцем.
— Нельзя оставлять немытую посуду, грязь и беспорядок.
— Нельзя сажать бобовые, кабачки и капусту.
— Нельзя брать сразу в руки деньги от кого-то, даже сдачу от продавца.
— Нельзя делиться любовными планами.