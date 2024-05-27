Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пахом Бокогрей. Что можно и что нельзя делать 28 мая 2024 года

28 мая 2024 года Церковь чтит память благоверного царевича Димитрия и святого Пахомия Нерехтского.

Источник: Аргументы и факты

28 мая 2024 года Церковь вспоминает благоверного царевича Димитрия Угличского — сына Ивана Грозного и святого Пахомия Нерехтского — после службы в армии тот отправился в пустыню, где принял христианство и впоследствии построил несколько монастырей. Наши предки именовали святого Пахомом Теплым, прозывали и Бокогреем. С этого дня окончательно становилось тепло, можно было погреться на солнышке.

Кто такой благоверный царевич Димитрий Угличский (Московский)?

Святой отрок — сын царя Иоанна IV Васильевича Грозного — погиб в Угличе в 1591 году в 8-летнем возрасте. Историки спорят об обстоятельствах случившейся трагедии, но в житийном предании вина однозначно возложена на обезумевших от своего властолюбия бояр, пытавшихся захватить власть в стране. В Церкви день гибели царевича Димитрия совершается как память Небесного заступника всех страждущих детей, а потому постепенно становится своего рода православным детским днём.

Кто такой Пахомий Нерехтский?

Пахомий родился в XIV веке во Владимире в семье священника. Уже в юности он принял монашеский постриг. Пахомий участвовал в восстановлении Царе-Константиновского монастыря близ Владимира и несколько лет был игуменом обители.

Стремясь к безмолвной жизни пустынника, Пахомий удалился в Костромскую область. Он поселился на полуострове близ города Нерехта. Местные жители помогли ему построить монастырь. Пахомий сам написал в храме образ Святой Троицы. Вскоре в обитель стали приходить иноки. Согласно установленным правилам, они питались тем, что вырастили. Пахомий скончался в глубокой старости. Останки были обретены нетленными в 1675 году. Возле гробницы стали происходить многочисленные чудотворения. Сейчас мощи Пахомия Нерехтского хранятся в возрожденном в 1993 году Троице-Сыпановом Пахомиево-Нерехтском женском монастыре.

Что можно делать 28 мая 2024 года?

— Заканчивали посев ряда огородных культур, в том числе огурцов.

— Нужно убраться в доме.

— Следует разложить вещи.

— Нужно отремонтировать инструменты.

Что нельзя делать 28 мая 2024 года?

— Нельзя вытираться чужим полотенцем.

— Нельзя оставлять немытую посуду, грязь и беспорядок.

— Нельзя сажать бобовые, кабачки и капусту.

— Нельзя брать сразу в руки деньги от кого-то, даже сдачу от продавца.

— Нельзя делиться любовными планами.