Пахом Бокогрей. Что можно и что нельзя делать 28 мая 2024 года

Стремясь к безмолвной жизни пустынника, Пахомий удалился в Костромскую область. Он поселился на полуострове близ города Нерехта. Местные жители помогли ему построить монастырь. Пахомий сам написал в храме образ Святой Троицы. Вскоре в обитель стали приходить иноки. Согласно установленным правилам, они питались тем, что вырастили. Пахомий скончался в глубокой старости. Останки были обретены нетленными в 1675 году. Возле гробницы стали происходить многочисленные чудотворения. Сейчас мощи Пахомия Нерехтского хранятся в возрожденном в 1993 году Троице-Сыпановом Пахомиево-Нерехтском женском монастыре.