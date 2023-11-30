P&B: 20 минут на велотренажере пробуждают мозг после короткого сна

Ну с кем не бывало такой ситуации: просыпаешься утром и хочется еще немного доспать, потому что ночи не хватило, да и вообще все время ворочался, не мог глаз закрыть, постоянно какие-то мысли лезли в голову. Но исследователи говорят, что есть одна короткая тренировка, которая решит все проблемы.

Исследование, проведенное физиологами из Портсмутского университета в Великобритании и опубликованное в журнале Physiology & Behavior, открывает новые интересные сведения о том, какую пользу приносят нашему организму физические упражнения. Чтобы проверить их эффект, исследователи набрали 12 добровольцев и провели с ними эксперимент. Одних на протяжении трех дней будили раньше времени, другим просто не давали спать одну ночь, а утром отправили в камеру, где искусственно создали гипоксию, как в высокогорных районах. Те, кто попали в третью группу, спали как обычно. Это была первая часть эксперимента.

Во второй части исследователи вскоре после пробуждения отправили подопытных 20 минут крутить педали велотренажеров. После всего этого ученые протестировали когнитивные способности добровольцев. Оказалось, что небольшая тренировка после сна улучшала работу мозга во всех трех группах.

До этого физиологи знали, что упражнения улучшают или поддерживают когнитивные способности человека, даже когда уровень кислорода снижается, а их новое исследование показало, что активность улучшает когнитивные функции после полного и частичного лишения сна, а также в сочетании с гипоксией.

Кроме того, ученые были в курсе, что физические упражнения снабжают мозг дополнительным кислородом, но их эксперимент показал, что когнитивные улучшения показывают и люди с гипоксией. То есть работу мозга регулируют и другие факторы — гормоны, повышенное возбуждение, мотивация и так далее.

Физиологи пообещали продолжить проверку того, как все это работает, и напомнили, что при недосыпе повышаются риски буквально всего — депрессии, болезней сердца, деменции. А для тех, кто спит менее пяти часов много дней подряд, есть совсем плохие новости, и дело не только в переутомлении.