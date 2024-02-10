Оззи Осборн поругался с Канье Уэстом

По словам музыканта, Йе использовал сэмпл отрывка из живого исполнения Осборна 1983 года песни War Pig. Лидер Black Sabbath уточнил, что рэпер спрашивал у него разрешение, но артист отказал ему, «потому что он антисемит и причинил многим невыразимую боль».