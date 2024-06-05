Озвучена любопытная теория возникновения длинной шеи у жирафов

«Жирафы разборчивы в еде. Они едят листья лишь нескольких видов деревьев, а более длинные шеи позволяют им проникать глубже в кроны, чтобы добывать листья, которые никто другой получить не может. Когда самки достигают четырех-пятилетнего возраста, они почти всегда беременны и кормят. Поэтому мы считаем, что возросшие потребности самок в питании привели к эволюции длинной шеи жирафов», — пояснил Кавенер.