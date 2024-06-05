Озвучена любопытная теория возникновения длинной шеи у жирафов

Чарльз Дарвин в 19-м веке использовал в своей эволюционной теории формулу «выживает сильнейший», чтобы объяснить, почему у жирафов длинные шеи. Миллионы лет назад, формулировал Дарвин, жирафы с самой длинной шеей добывали большее количество листьев и выигрывали в конкуренции, прежде чем передать эту особенность последующим поколениям. Однако ученые из США несколько по иному взглянули на этот вопрос.
Американские исследователи развивают открытие Дарвина, продвигая новую теорию возникновения длинной шеи у жирафов: они полагают, что этот эволюционный признак привели в действие самки этих млекопитающих.
Интересно, что самки жирафов имеют более наклонную форму тела, а самцы более вертикальную.
Новое исследование, которое основывается на теории Дарвина, а не оспаривает ее, возглавил профессор биологии в Университете штата Пенсильвания Дуглас Кавенер.
«Жирафы разборчивы в еде. Они едят листья лишь нескольких видов деревьев, а более длинные шеи позволяют им проникать глубже в кроны, чтобы добывать листья, которые никто другой получить не может. Когда самки достигают четырех-пятилетнего возраста, они почти всегда беременны и кормят. Поэтому мы считаем, что возросшие потребности самок в питании привели к эволюции длинной шеи жирафов», — пояснил Кавенер.
Профессор Кавенер и его коллеги утверждают, что из-за более высокой потребности в питательных веществах самкам нужна длинная шея, чтобы проникать глубоко в деревья и собирать лучшие листья.
Для исследования ученые собрали тысячи фотографий жирафов, содержащихся в неволе, и диких жирафов Масаи (вида, обитающего в Восточной Африке). Они обнаружили, что как у содержащихся в неволе, так и у диких взрослых жирафов шея самок пропорционально длиннее, чем у самцов относительно всего роста животного.
У самок также пропорционально более длинное туловище (основная часть тела животного, не включающая ноги, шею и голову).
С другой стороны, у взрослых самцов более длинные передние ноги (играют роль во время спаривания) и более широкие шеи (которые могут выдержать удары соперничающих самцов во время драк).
По мнению экспертов, самцы обычно растут быстрее в первый год жизни, пропорции тела существенно не отличаются, пока не наступает период половой зрелости.
Предполагалось, что самцы с более длинными и толстыми шеями более успешны в конкуренции, что приводит к их более частому размножению и, соответственно, передаче своих генов потомству.