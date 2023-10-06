Озоновая дыра над Антарктидой сейчас в три раза больше Бразилии

Озоновая дыра над Антарктидой в настоящее время является одной из крупнейших за всю историю наблюдений. В размерах она достигла 26 миллионов квадратных километров, что превышает площадь Бразилии в три раза. Ученые опасаются, что она продолжит расширяться. Об этом сообщает Daily Mail.

Каждый август, в начале антарктической весны, дыра начинает расти и достигает своего пика в октябре. В декабре-феврале, в летний сезон на континенте, она закрывается, поскольку температура в стратосфере растет, следовательно механизмы, способствующие разрушению озонового слоя, замедляются.

За последние три года дыра закрывалась позже обычного. Ученые связывают это с лесными пожарами в Австралии, выбросившими в атмосферу большое количество разрушающего озон дыма.

В 2023 году она открылась на несколько недель раньше, в самом начале августа. Эксперты пока не знают, когда она снова исчезнет. По одной из версий, причина заключается в мощном извержении вулкана Тонга, который выбросил в атмосферу огромное количество водяного пара. Он привел к образованию полярных стратосферных облаков, содержащих хлорфторуглероды. Они могут вступать в реакцию и ускорять разрушение озонового слоя.

Ранее ученые предположили, что озоновый слой рна большей части нашей планеты может восстановиться к 2040 году.

Анна Морозова