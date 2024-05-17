Ожидаемая продолжительность жизни увеличится на пять лет

Последние результаты исследования глобального бремени болезней (GBD) прогнозируют, что в период с 2022 по 2050 год продолжительность жизни мужчин увеличится на 4,9 лет, а женщин — на 4,2 года. Работа опубликована в журнале The Lancet.
Судя по оценкам, наибольший рост будет в странах с более низкой ожидаемой продолжительностью жизни. Эта тенденция в значительной степени обусловлена мерами общественного здравоохранения, которые смогли улучшить показатели выживаемости от сердечно-сосудистых заболеваний, COVID-19 и ряда инфекционных заболеваний, заболеваний новорожденных и болезней питания.
Исследование показало, что неинфекционные заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, рак, хроническая обструктивная болезнь легких и диабет, а также воздействие факторов риска, связанных с НИЗ, таких как ожирение, высокое кровяное давление, неоптимальное питание и курение окажут наибольшее влияние на следующее поколение.
По мере того, как бремя болезней продолжает смещаться с инфекционных болезней на НИЗ, ожидается, что несмотря на продолжительность жизни, люди проведут большее количество времени в условии плохого состояния здоровья.
Кроме того, выяснилось, что с 2000 года чаще всего причиной преждевременных смертей стали факторы риска, связанные с проблемами метаболизма. Прогностический сценарий предполагает, что если люди Земли изменят поведение, начнут вести здоровый образ жизни, будут правильно питаться, общее бремя болезней снизится на 13,3% к 2050.
Ранее эксперты выяснили, как питание влияет на продолжительность жизни в России.
Анна Морозова