Ожидаемая продолжительность жизни увеличится на пять лет

Кроме того, выяснилось, что с 2000 года чаще всего причиной преждевременных смертей стали факторы риска, связанные с проблемами метаболизма. Прогностический сценарий предполагает, что если люди Земли изменят поведение, начнут вести здоровый образ жизни, будут правильно питаться, общее бремя болезней снизится на 13,3% к 2050.