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Озеро в Мурманской области предложили назвать в честь Чилингарова

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Экспедиция Российской академии наук (РАН) «Чистая Арктика — Восток-77» предложила властям Мурманской области назвать безымянное озеро в честь умершего полярника Артура Чилингарова. Об этом сообщил ТАСС и.о. начальника экспедиции Дмитрий Белов.

Источник: РИА "Новости"

«На Кольском полуострове мы обнаружили несколько интересных с научной точки зрения озер, которые предстоит много лет исследовать. Они безымянные. Мы сегодня предложили руководству Мурманской области дать одному из них название Артур. Мы надеемся, что наше предложение одобрят, тогда мы подадим заявку в Росреестр на присвоение названия», — сказал Белов.

Отмечается, что год назад при планировании большой континентальной экспедиции институтов РАН «Чистая Арктика — Восток-77» Чилингаров поддержал идею присвоить безымянным географическим объектам российского Севера имена выдающихся ученых и организаций, внесших вклад в изучение высоких широт.

«Чистая Арктика — Восток-77» — крупнейшая по числу участников среди континентальных высокоширотных научных экспедиций за всю историю исследований Севера. Всего в ней будет 77 партий, около 700 участников из более чем 20 центров РАН и федеральных университетов, а также добровольцев Русского географического общества. Они проведут свыше 200 исследований на маршрутах протяженностью 12 тыс. км. Одной из задач экспедиции станет изучение и сохранение редких северных языков.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером экспедиции.

О смерти Чилингарова сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Чилингарову было 84 года. Отпевание пройдет во вторник в храме Христа Спасителя, затем на Новодевичьем кладбище состоятся похороны.