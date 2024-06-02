Озеро в Мурманской области предложили назвать в честь Чилингарова

«На Кольском полуострове мы обнаружили несколько интересных с научной точки зрения озер, которые предстоит много лет исследовать. Они безымянные. Мы сегодня предложили руководству Мурманской области дать одному из них название Артур. Мы надеемся, что наше предложение одобрят, тогда мы подадим заявку в Росреестр на присвоение названия», — сказал Белов.