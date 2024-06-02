Озеро в Мурманской области предложили назвать в честь Чилингарова

«На Кольском полуострове мы обнаружили несколько интересных с научной точки зрения озер, которые предстоит много лет исследовать. Они безымянные. Мы сегодня предложили руководству Мурманской области дать одному из них название Артур. Мы надеемся, что наше предложение одобрят, тогда мы подадим заявку в Росреестр на присвоение названия», — сказал Белов.
Отмечается, что год назад при планировании большой континентальной экспедиции институтов РАН «Чистая Арктика — Восток-77» Чилингаров поддержал идею присвоить безымянным географическим объектам российского Севера имена выдающихся ученых и организаций, внесших вклад в изучение высоких широт.
ТАСС выступает генеральным информационным партнером экспедиции.
О смерти Чилингарова сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Чилингарову было 84 года. Отпевание пройдет во вторник в храме Христа Спасителя, затем на Новодевичьем кладбище состоятся похороны.