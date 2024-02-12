Оздоровимся? Мясников пояснил, полезна ли еда без ГМО, лактозы и глютена

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников затронул тему современного тренда на отказ от глютена, лактозы, ГМО, кофеина и холестерина.
Сегодня многие уверены, что глютен становится причиной раздраженного кишечника, аллергий и многих других неприятностей со здоровьем, включая диабет. «Вы не заморачивайтесь насчет глютена. Серьезные журналы медицинские, посвященные диетологии, говорят, что, да, глютен надо ограничивать людям с целиакией (неперносимостью белка, содержащегося в злаках), аллергиями и рядом других заболеваний, например воспалительных патологий кишечника. Но человек здоровый — без аллергий и всего перечисленного — не должен заморачиваться. Ешьте вы этот глютен — это белок, ничего плохого он вам не даст», — пояснил Мясников.
Также не стоит опасаться продуктов с ГМО. «Открою вам страшную тайну — мы все принимаем продукты с ГМО. Если посмотреть на продукты, которые изготавливают с соей, та же колбаса, например, или котлеты, то вся соя — это ГМО. У нас картошка вся ГМО, яблоки. Без ГМО планета вымрет с голоду. ГМО позволяет бороться с вредителями, создавая сорта, устойчивые к ним, с большей сохранностью», — отметил медик. Он также сказал, что пока никакого явного вреда от ГМО-продуктов доказано не было. И вообще, за эффектом надо наблюдать лет через 50, когда вырастет несколько поколений, употребляющих в рационе ГМО. И то, скорее всего, особого вреда не будет, так как сегодня эта отрасль отслеживается, работают целые институты.
Попытки использовать растительное масло без холестерина — это ошибка. «Растительное масло без холестерина — это как брачная ночь без невесты — бессмысленно. В масле хороший холестерин, так что не заморачивайтесь. Всем людям, которые боятся холестерина, стоит помнить, что без него мы все умрем: просто раз — и упадем. Ведь все гормоны создаются из холестерина, он вырабатывается нашей печенью как наиболее жизненно важный продукт, вся наша жизнедеятельность управляется гормонами, а они создаются из холестерина», — заявил Мясников.
«На самом деле у каждого 10-го человека есть та или иная степень непереносимости лактулозы, молочного сахара. Часто синдром раздраженного кишечника, пищевые аллергии маскируются. Но молоко без лактозы, как ни крути — это то же, что растительное масло без холестерина. Если у вас реакция на лактозу, значит, молочные продукты просто не про вас», — пояснил доктор.
Кофе без кофеина — еще один обсуждаемый продукт. «Безопасная доза кофеина — около 400 мг — это 3−5 чашек в день. Кстати, в зеленом чае кофеина больше, чем в кофе. Если по каким-то причинам вы не переносите кофеин, покупайте декофеиновый продукт — ваше дело. Это какой-то суррогат», — пояснил Мясников. Если человек боится кофеина, лучше не давиться и не пытаться юлить.