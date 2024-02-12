Оздоровимся? Мясников пояснил, полезна ли еда без ГМО, лактозы и глютена

Также не стоит опасаться продуктов с ГМО. «Открою вам страшную тайну — мы все принимаем продукты с ГМО. Если посмотреть на продукты, которые изготавливают с соей, та же колбаса, например, или котлеты, то вся соя — это ГМО. У нас картошка вся ГМО, яблоки. Без ГМО планета вымрет с голоду. ГМО позволяет бороться с вредителями, создавая сорта, устойчивые к ним, с большей сохранностью», — отметил медик. Он также сказал, что пока никакого явного вреда от ГМО-продуктов доказано не было. И вообще, за эффектом надо наблюдать лет через 50, когда вырастет несколько поколений, употребляющих в рационе ГМО. И то, скорее всего, особого вреда не будет, так как сегодня эта отрасль отслеживается, работают целые институты.