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Ой, мышь! Чем можно заразиться от грызунов

Многие женщины до жути боятся мышей. Вроде бы чего плохого может сделать этот маленький юркий комочек шерсти? Оказывается, может. Чтобы заразиться, совершенно необязательно брать грызуна в руки.

Источник: Bored Panda

Наш эксперт — ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддерж­ки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспо­требнадзора Михаил Лебедев.

Мыши-полёвки, лесные и домовые мыши, крысы и другие грызуны, обитающие на дачных участках и в домах, на природе, на городских свалках, могут передавать опасные для людей инфекции.

Как уберечься от этих инфекций

Будьте внимательны и осторожны при первой весенней уборке. Если в ваше отсутствие на даче хозяйничали мыши (а это более чем вероятно), есть риск инфицирования. Поэтому прежде всего помещения надо хорошо проветрить.

Для защиты слизистых от пыли с частичками экскрементов грызунов используйте респиратор (маску) и перчатки. Все поверхности вымойте с применением дезинфицирующих средств. Посуду обдайте кипятком. После уборки тщательно вымойте руки и смените одежду.

Систематически боритесь с вредителями с помощью ядохимикатов (приманок), капканов (мышеловок), клеевых и электронных ловушек. Газообразные яды лучше не используйте — они вредны для людей и домашних животных.

Не пускайте грызунов в дома, особенно в жилые, а также в хозяйственные помещения.

Не трогайте их и даже не приближайтесь. А если грызун всё же укусил вас, срочно обратитесь в травмпункт для проведения профилактики бешенства.

Храните продукты в недоступных для длиннохвостых местах в крепкой, герметичной упаковке. При малейшем подозрении, что грызуны добрались до сухих продуктов (круп, макарон и т. д.), избавьтесь от этой пищи.

Соблюдайте личную гигиену. Обязательно мойте руки после уборки и садово-огородных работ.

Тщательно мойте овощи и фрукты, главным образом те, что хранились в подполе.

Привейте от бешенства домашних питомцев, особенно, если выезжаете с ними за город.

Боритесь с насекомыми и кровосо­сущими членистоногими — переносчиками инфекций. Защитные сетки на окнах, ловушки от мух, спреи от комаров и клещей помогут.

Бешеный крот

Кроты не грызуны, на ваши запасы овощей и фруктов не посягнут, так как питаются насекомыми. Но лучше к ним не подходите — опасно!

От крота можно подхватить туляремию и паразитов. Но самая большая опасность — заразиться вирусом бешенства (Rabies virus). Его могут передавать все теплокровные, имеющие слюнные железы, — от домашних кошек до лесных жителей. Поражая центральную нервную систему, вирус вызывает необратимые изменения в клетках головного мозга — полиэнцефалит. Могут появиться когнитивные нарушения, ощущения тумана в голове. Но главный симптом — гидрофобия (водобоязнь).

Вирус действует на центр жажды в мозге, и при попытке сделать глоток возникает спазм мышц верхних дыхательных путей. Чтобы инфекция из слюны животного проникла в организм, должна быть нарушена целостность кожи, что и происходит при укусе (или если на коже есть порезы, ссадины). Излечение возможно только в инкубационном периоде! При появлении симптомов ничего сделать уже нельзя.

Единственный эффективный метод лечения бешенства — постконтактная антирабическая вакцина. Это не 40 уколов в живот, как раньше, а всего 6 инъекций (в 1, 3, 7, 14, 30 и 90-й день). При сильном поражении может применяться антирабический иммуноглобулин.