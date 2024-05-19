Ой, мышь! Чем можно заразиться от грызунов

Вирус действует на центр жажды в мозге, и при попытке сделать глоток возникает спазм мышц верхних дыхательных путей. Чтобы инфекция из слюны животного проникла в организм, должна быть нарушена целостность кожи, что и происходит при укусе (или если на коже есть порезы, ссадины). Излечение возможно только в инкубационном периоде! При появлении симптомов ничего сделать уже нельзя.