Отслуживший Боинг-737 на Бали превратили в люксовый отель с видом на море

Резиденция The Private Jet Villa, созданная на основе фюзеляжа списанного Боинга 737, расположилась на юге индонезийского острова Бали, на обрыве скалы, на 150 метров возвышающейся над берегом океана.
Старый самолет перетащили на скалу с помощью грузовика и подъемного крана, а затем уже на месте полностью обновили его внутренний интерьер. Это было непростой задачей, учитывая расположение на скале, сравнительно тесное внутреннее пространство лайнера и его нестандартную для жилых помещений форму.
Что внутри дома-самолета
В самолете установили новую систему вентиляции и кондиционирования воздуха, спрятав все электрические и водные подводки в грузовой отсек. Всю мебель пришлось делать по индивидуальным проектам, которые учитывали скругленные стены внутри самолета. Чтобы пространство казалось больше, чем на самом деле, дизайнеры по максимуму использовали светлые тона, натуральное дерево, фактурную отделку, зеркала и естественное освещение.
В центре фюзеляжа расположены кухня, гостиная и столовая, составляющие единое пространство, из которого есть выходы на крылья самолета. Они превращены в террасы, с которых открываются потрясающие виды на океан и окружающий ландшафт. Одно из крыльев выступает за пределы скалы и висит над пропастью.
Центральное пространство соединено с двумя спальнями. Одна из спален расположена в бывшей кабине пилотов, и там, где прежде была приборная доска, теперь находится джакузи. Вторая спальня с собственным санузлом расположена в хвостовой части лайнера.
Открывающиеся из спален двери самолета превращены в подобие небольших открытых навесных балконов, на которых можно читать или просто наслаждаться видом. На уровне земли, возле самолета, устроен консольный бассейн и место для костра.
Сколько стоит пожить в доме-самолете
The Private Jet Villa была окончательно достроена в конце 2023 года, и теперь ее могут арендовать все желающие, у которых есть на это деньги. В зависимости от времени года и продолжительности аренды, цены варьируются от двух до пяти тысяч долларов за ночь.