Отпуск без обмана. Эксперты объяснили, как не стать жертвой мошенников

Заставить туриста заплатить больше пытаются таксисты, аниматоры и продавцы несуществующих билетов. Эксперты рассказали aif.ru, что можно отказаться от фото, сделанного на улице, как мошенники ищут туристов онлайн и почему дегустация не может стать платной.

Такси по кругу

Первая схема, с которой рискует столкнуться турист в новом городе — необычные маршруты такси. Водители-мошенники ищут клиентов возле вокзалов и аэропортов. Они называют завышенные цены, а если место, куда спешит путешественник, находится рядом, везут длинной дорогой и предлагают оплатить поездку по таксометру. Человек не знает, сколько должен стоить такой маршрут и как добраться до гостиницы, которую забронировал, поэтому соглашается на предложенную сумму и не сразу понимает, что его обманули.

Чтобы избежать встречи с мошенником, не нужно нанимать таксистов, которые дежурят возле вокзала или аэропорта. Лучше заказать машину по телефону или через приложение. Там всегда заранее предупредят, сколько стоит поездка.

Царь с голубями

Нашумевший способ обмана остается популярным до сих пор. Прохожим предлагают сфотографироваться аниматоры с голубями или артисты в костюмах царей и живых статуй. Когда человек сделает несколько снимков, выясняется, что фото были не бесплатными. Каждый кадр стоит около 500 рублей, а их получилось 5 или 10.

Управляющий и главный юрист юридической фирмы «Спецюст» Александр Целых считает, что, в данном случае, аниматоры навязывают свои услуги. Такое поведение запрещено законом. «Всю информацию о стоимости и составе услуги нужно сообщить до ее оказания. Потребитель должен все оценить и только потом принять решение. Если сначала сделали фото, а потом потребовали деньги, то люди вправе не оплачивать снимки», — объяснил эксперт.

Дорожающий отель

Эту схему часто применяют к невнимательным туристам. Им предлагают заплатить за проживание в гостинице при заселении, но квитанцию или чек не дают. Через неделю при выезде с путешественника снова требуют деньги и угрожают вызвать полицию. Отстоять свои права гость отеля не может, потому что у него на руках нет никаких документов.

Такое происшествие не случится в крупной официально зарегистрированной гостинице, уверена директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. Она рекомендует бронировать и оплачивать отдых на официальных сайтах отелей. Если этого сделать нельзя, то при внесении средств за проживание необходимо потребовать документ о передаче денег — чек или квитанцию.

В интернете тоже легко встретить мошенников. В туриндустрии онлайн-разводы не ограничиваются фишинговыми сайтами или поддельными страничками в соцсетях. «Бывает, что сами отели делают рассылку и предлагают туристам проживание в прекрасных условиях за низкую цену. В таком случае нельзя оплачивать отдых сразу — нужно найти телефон гостиницы в интернете и уточнить, точно ли номер стоит столько, сколько указали в письме. Это поможет не попасть к мошенникам», — предупредила Наталия Осипова.

Платное угощение

На улицах города туристов приглашают на дегустацию чая, колбасы или других продуктов. Тем, кто решил попробовать угощение, дают чашку напитка или несколько бутербродов. Пока путешественники едят, продавцы рассказывают о чудесных свойствах продукта и предлагают его купить. Согласившимся приобрести товар цену называют быстро и неразборчиво, реальную стоимость чая люди видят уже при оплате: так, на терминале вместо 300 рублей может оказаться 3100 рублей, а вместо 250 рублей сумма составит 2250 рублей.

Туристам, отказавшимся приобретать чудесный продукт, тоже приходится доставать кошелек. Продавцы говорят, что дегустация бесплатна только для покупателей, а для остальных посетителей чашка чая стоит 500 рублей. Обычно жертвы пытаются откупиться от мошенников небольшой суммой, но этого делать не обязательно, ведь права участников чаепития были нарушены. «Промоутеры изначально сообщили, что дегустация бесплатная, вне зависимости от результата она должна такой остаться. Если после этого продавец обязывает оплатить чай, покупатель может этого не делать. В случае, когда представитель фирмы действует навязчиво, потребитель имеет право обратиться в правоохранительные органы, а иногда и в Роспотребнадзор и потребовать компенсацию морального вреда», — рассказал юрист Александр Целых.

Билеты, которых нет

На популярные спектакли в Москве и Санкт-Петербурге билеты раскупают за несколько месяцев. Но об этом знают не все туристы. Нередко они пытаются приобрести пропуск на представление онлайн. В такой ситуации сайты могут оказаться фишинговыми, похожими на страницу театра, или сделанными под конкретное шоу. Некоторые мошенники после покупки даже «билеты» присылают — все выглядит максимально реалистично. Правда открывается на входе в театр: qr-коды оказываются поддельными.

Похожими способами обманывают и экскурсоводы. Объявление о прогулке по крышам или главным достопримечательностям города злоумышленники развешивают в проходных местах. При звонке по указанному телефону туриста просят перевести предоплату. Получив деньги, мошенник не приходит в назначенное место, а его телефон оказывается вне зоны доступа.

Защититься от таких схем поможет покупка билетов через проверенные сервисы или официальные сайты театров и экскурсионных агентств. А главным проверенным способом приобретения пропуска на шоу остается поход в театральную кассу, где можно получить настоящий бумажный билет.