Откуда появилось слово «компьютер», и кто его впервые так назвал?

Слово компьютер появилось от английских слов to compute, computer, которые переводятся как «вычислять», «вычислитель». А исходным словом является латинское computāre — «вычислять». Изначально так называли человека, производящего вычисления. Например, в 1943 году большинство человеко-компьютеров составляли женщины, упоминает исследователь Эрика Э. Смит. Потому что их труд оценивался дешевле, чем труд коллег-мужчин. Лишь с середины XX века слово приобретает современное значение. 4 октября 1964 года в журнале Science компания Hewlett-Packard представила программируемый калькулятор, назвав его «персональным компьютером».
Основоположником идеи первого механического компьютера является профессор Кембриджского университета Чарлз Бебидж. В XIX веке он разработал основные принципы построения вычислительных машин.
Первый электронный компьютер — машину ABC (Atanasoff Berry Computer), способную решать линейные уравнения с несколькими десятками неизвестных, разработали в 1939 году американский физик Джон Атанасов и Клиффорд Э. Берри. Первой ЭВМ в мире считается совместный проект двух американских ученых Джона Моучли и Джона Эккерта. В 1942 году они разработали первый электронный цифровой вычислитель для широкого спектра задач, работающих на электронных схемах — машину ENIAC.
Можно ли ноутбук называть компьютером?
Да, поскольку ноутбук — это переносной компьютер. Преимущества гаджета — небольшой размер и вес. Ноутбуки и компьютеры состоят из аналогичных компонентов, поэтому способны выполняют одинаковые функции. Но поскольку задачи ноутбука оптимизированы для мобильного использования и эффективного расхода энергии, производительность может быть гораздо ниже.
Как правильно назвать компьютер в официальном документе?
В соответствие со стандартами, термин «компьютер» означает — техническое средство, способное выполнять множественные арифметические и логические операции на основе заданной программы и данных и по смыслу близок к термину электронно-вычислительная машина (ЭВМ). Поэтому в ГОСТах принято использовать аббревиатуру ПЭВМ, но по факту все уже привыкли называть именно ПК, так как это легче написать и произнести.