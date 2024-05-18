Откуда появилось слово «компьютер», и кто его впервые так назвал?

В соответствие со стандартами, термин «компьютер» означает — техническое средство, способное выполнять множественные арифметические и логические операции на основе заданной программы и данных и по смыслу близок к термину электронно-вычислительная машина (ЭВМ). Поэтому в ГОСТах принято использовать аббревиатуру ПЭВМ, но по факту все уже привыкли называть именно ПК, так как это легче написать и произнести.