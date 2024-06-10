Откуда пошло выражение «победителей не судят»?

Есть еще одна версия, согласно которой, тем самым первым «победителем» был греческий полководец и государственный деятель Эпаминоид. Он известен руководством над фиванцами (жителями города Фивы) во время разрушительной победы над спартанцами. Также он был беотархом — высшим должностным лицом на местном уровне. Во время военного положения наступил момент слагать полномочия, однако Эпаминоид посчитал необходимым неуместным оставлять народ в такой ситуации и еще четыре месяца занимал пост до достижения победы. В результате его обвинили в намеренном захвате власти, в ответ на что он сказал: «“Если вы меня казните, то на могильной плите напишите ваш приговор, чтобы эллины знали: это против воли фиванцев Эпаминонд заставил их выжечь Лаконику, 500 лет никем не жжённую, отстроить Мессену, 230 лет как разрушенную, собрать и объединить Аркадию, а для всех эллинов добиться независимости, ибо всё это было сделано именно в этом походе”.