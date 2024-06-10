Откуда пошло выражение «победителей не судят»?

«Победителей не судят» — так говорят о людях, которые добились успеха, но в процессе сделали что-то, вызывающее осуждение. Смысл выражения сводится к тому, что незачем уже разбираться какими способами, но результат же достигнут.
Правда ли, что фраза «победителей не судят» принадлежит Екатерине II?
Возникновение этого выражения в большинстве случаев связывают с участием Александра Суворова в русско-турецкой войне в XVIII веке. Суворов ослушался генерала: после проведенной разведки у крепости Туртукай самолично принял решение о ее штурме. В результате крепость была разрушена, турки потеряли около полутора тысяч человек против сотни русских солдат, захвачены вражеские знамена, пушки, судна.
Победа вызвала не ликование, а гнев командования — Суворова обвинили в самоуправстве, неподчинении, нарушении воинских приказов и приговорили к суду. Когда до императрицы дошли эти новости, она резюмировала, что «победителей не судят» и с военачальника сняли все обвинения.
Эта версия остается самой популярной, но никакого исторического подтверждения ей нет.
Как связан Никколо Макиавелли с выражением «победителей не судят»?
В открытых источниках есть версия, что эти слова принадлежат итальянскому мыслителю, политику и философу Никколо Макиавелли либо что эта фраза — поговорка с иностранными корнями, а Макиавелли удачно применил ее.
Речь идет об «Истории Флоренции» его авторства: «ибо победителей, какими бы способами они ни победили, никогда не судят…», — эти слова автор вложил в уста героя, «человека из низов», поэтому понять позаимствовал ли Макиавелли интересующую нас фразу или придумал сам, не известно.
Какое отношение имеют к фразе «победителей не судят» древние греки?
Есть еще одна версия, согласно которой, тем самым первым «победителем» был греческий полководец и государственный деятель Эпаминоид. Он известен руководством над фиванцами (жителями города Фивы) во время разрушительной победы над спартанцами. Также он был беотархом — высшим должностным лицом на местном уровне. Во время военного положения наступил момент слагать полномочия, однако Эпаминоид посчитал необходимым неуместным оставлять народ в такой ситуации и еще четыре месяца занимал пост до достижения победы. В результате его обвинили в намеренном захвате власти, в ответ на что он сказал: «“Если вы меня казните, то на могильной плите напишите ваш приговор, чтобы эллины знали: это против воли фиванцев Эпаминонд заставил их выжечь Лаконику, 500 лет никем не жжённую, отстроить Мессену, 230 лет как разрушенную, собрать и объединить Аркадию, а для всех эллинов добиться независимости, ибо всё это было сделано именно в этом походе”.
В результате он был оправдан со словами: «Власть придержал для нашего блага и победил врагов, а победившего судить не должно». Однако есть и другое мнение — напрямую фразу «победителей не судят» никто не говорил, но смысл очевиден, поэтому ее и приписывают грекам.