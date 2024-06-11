Откуда пошло выражение «как у дурака махорки» и что оно значит?

Когда про человека говорят, что у него чего-то «как у дурака махорки», имеют в виду, что он не понимает ценности этих вещей или их не заслуживает. Так можно описать человека, который может использовать свои накопления бестолково.
Самое популярное объяснение истоков выражения связано с тюрьмой. Махорка и любые другие курительные смеси выступали как валюта в местах лишения свободы — такая тенденция сохраняется и по сей день. Махорку можно было обменять на что-то более нужно заключенному, например, на возможность увидеться с родными или на любимую еду. О табаке или папиросах обычно не распространялись и не тратили за зря — выгодно было иметь запас на всякий случай. Поэтому, если человек транжирил махорку, раздавал ее просто так, его считали недалеким.
В открытых источниках появление выражения еще связывают с новатором Петром I, который в качестве вознаграждения выдавал крестьянам сигареты ящиками. Однако из-за того, что на селе не было распространено курение и уж тем более настоящий табак, селяне брали что дают, а применение найти не могли: на табаке и самогон настаивали, а кур кормили, то есть расходовали огромные запасы как придется.
Aif.ru напоминает: курение — опасно для вашего здоровья.