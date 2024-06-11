Откуда пошло выражение «как у дурака махорки» и что оно значит?

Самое популярное объяснение истоков выражения связано с тюрьмой. Махорка и любые другие курительные смеси выступали как валюта в местах лишения свободы — такая тенденция сохраняется и по сей день. Махорку можно было обменять на что-то более нужно заключенному, например, на возможность увидеться с родными или на любимую еду. О табаке или папиросах обычно не распространялись и не тратили за зря — выгодно было иметь запас на всякий случай. Поэтому, если человек транжирил махорку, раздавал ее просто так, его считали недалеким.