Откуда пошло выражение «филькина грамота»?
Филькиной грамотой называют бесполезный, плохо составленный, фальшивый документ, не имеющий юридической силы.
Филькиной грамотой называют бесполезный, плохо составленный, фальшивый документ, не имеющий юридической силы.
Есть разные версии, как появилось это устойчивое выражение в русском языке. По мнению лингвиста Николая Шанского, прилагательное «филькина» в этой фразе произошло от слова «простофиля» — глупый, неловкий, несообразительный человек. Грамотой же называли любые официальные документы.
Самая распространенная версия происхождения фразеологизма «филькина грамота» связана с царем Иваном Грозным. По легенде, в XVI веке он поссорился с митрополитом Московским и всея Руси Филиппом II: оскорбился на сделанное в храме замечание. Священнослужителя вскоре сослали в отдаленный монастырь, откуда Филипп II отправлял письма царю с призывом одуматься и вернуть его обратно. Самодержец прозвал митрополита «Филька», а его письма назвал «филькиными грамотами».
Однако лингвист Анатолий Баранов ставит под сомнение эту версию в своем исследовании:
— Происхождение выражения «филькина грамота» часто связывается с Иваном Грозным: якобы он называл «филиппками» или «филькиными грамотами» письма, которые писал ему митрополит Филипп II. Есть веские основания полагать, что это неправда. Если исходить из того, что язык — это отражение народного сознания, а не сознания правителей, то письма, в которых митрополит Филипп II призывал к милосердию, не сохранятся в народном сознании как филькины грамоты. Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» Владимира Даля, в диалектах русского языка филькой часто называется человек, не имеющий образования, поэтому филькина грамота — это письмо, написанное необразованным человеком. Причем это выражение, по разным данным, фиксируется сравнительно поздно — в начале ХХ века.
В работе «Театральный роман» Михаил Булгаков писал: «Друг мой прочитал договор и, к великому моему удивлению, рассердился на меня. — Это что за филькина грамота? Вы что, голова садовая, подписываете? — спросил он».
Выражение встречается в романе Валентина Катаева «Время, вперед!»: «Филонов бегло оглядел сохнущие плакаты, усмехнулся. — Филькина грамота. Количество за счет качества. Ни одного слова правильно. Вместо еще — ичо; вместо огонь — агон; вместо долой — лодой… что это за лодой?».
В английском языке есть фраза «Mickey Mouse document» (документ Микки Мауса), означающая бесполезный клочок бумаги. Французское словосочетание «chiffon de papier» дословно переводится как клочок бумаги. В немецком же языке в таких случаях употребляют слово «geschreibsel» — писанина.