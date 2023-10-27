Откуда пошло выражение «филькина грамота»?

Откуда пошло это выражение?

Есть разные версии, как появилось это устойчивое выражение в русском языке. По мнению лингвиста Николая Шанского, прилагательное «филькина» в этой фразе произошло от слова «простофиля» — глупый, неловкий, несообразительный человек. Грамотой же называли любые официальные документы.

Самая распространенная версия происхождения фразеологизма «филькина грамота» связана с царем Иваном Грозным. По легенде, в XVI веке он поссорился с митрополитом Московским и всея Руси Филиппом II: оскорбился на сделанное в храме замечание. Священнослужителя вскоре сослали в отдаленный монастырь, откуда Филипп II отправлял письма царю с призывом одуматься и вернуть его обратно. Самодержец прозвал митрополита «Филька», а его письма назвал «филькиными грамотами».

Однако лингвист Анатолий Баранов ставит под сомнение эту версию в своем исследовании:

— Происхождение выражения «филькина грамота» часто связывается с Иваном Грозным: якобы он называл «филиппками» или «филькиными грамотами» письма, которые писал ему митрополит Филипп II. Есть веские основания полагать, что это неправда. Если исходить из того, что язык — это отражение народного сознания, а не сознания правителей, то письма, в которых митрополит Филипп II призывал к милосердию, не сохранятся в народном сознании как филькины грамоты. Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» Владимира Даля, в диалектах русского языка филькой часто называется человек, не имеющий образования, поэтому филькина грамота — это письмо, написанное необразованным человеком. Причем это выражение, по разным данным, фиксируется сравнительно поздно — в начале ХХ века.

В каких литературных произведениях встречается фраза «филькина грамота»?

В работе «Театральный роман» Михаил Булгаков писал: «Друг мой прочитал договор и, к великому моему удивлению, рассердился на меня. — Это что за филькина грамота? Вы что, голова садовая, подписываете? — спросил он».

Выражение встречается в романе Валентина Катаева «Время, вперед!»: «Филонов бегло оглядел сохнущие плакаты, усмехнулся. — Филькина грамота. Количество за счет качества. Ни одного слова правильно. Вместо еще — ичо; вместо огонь — агон; вместо долой — лодой… что это за лодой?».

Какие похожие выражения существуют в других языках?