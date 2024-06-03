Откуда пошло выражение «бабушка надвое сказала»?

«Майка возразила, что это совсем другое дело, что пантиане обречены, и если бы нас не было, они бы просто исчезли, прекратили бы свою историю; а что касается здешнего народа, то это еще бабушка надвое сказала, нужны ли мы им. Может быть, они и без нас процветают» (братья Стругацкие, повесть «Малыш»).