Откуда пошло выражение «бабушка надвое сказала»?

Выражение «бабушка надвое сказала» означает, что неизвестно, сбудется ли то, что предполагают, на что рассчитывают. Также при употреблении этого фразеологизма имеется в виду, что-то, о чем говорится, вызывает у говорящего большие сомнения.
«Майка возразила, что это совсем другое дело, что пантиане обречены, и если бы нас не было, они бы просто исчезли, прекратили бы свою историю; а что касается здешнего народа, то это еще бабушка надвое сказала, нужны ли мы им. Может быть, они и без нас процветают» (братья Стругацкие, повесть «Малыш»).
Откуда пошло это выражение?
Согласно Большому фразеологическому словарю русского языка, выражение «бабушка надвое сказала» образовано усечением пословиц «Бабушка (бабка) гадала, да надвое сказала» и «Бабушка (бабка) надвое сказала: либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет».
Культурологи и филологи предполагают, что этот фразеологизм и пословицы рассказывают о ритуале гадания, который направлен на установление контакта с потусторонним миром с целью получения информации о будущем.
О какой бабушке идет речь?
Гадание как языческий ритуал было связано с представлением о наличии тайных, магических знаний, которыми якобы владели пожилые женщины. Кроме того, во фразеологизме «бабка» может означать и просто знающую, опытную, почитаемую в силу возраста женщину.
Что означает «надвое»?
Со временем люди утратили доверие к гаданию, и в пословицах выражается сомнение в его результате. Этот смысл несет слово «надвое»: т. е. то, о чем говорится, может быть и так, и этак.