«Откуда хвосты у прихвостней»: Лингвист назвала топ лучших книг о русском языке

Филолог и редактор портала «Грамота.ру» Алиса Орлова рекомендует эти «шесть бестселлеров из области популярной филологии» всем, кто говорит по-русски. По ее словам, эти книги легко читать, они подарят не только знания, но и положительные эмоции. Подогревая интерес читателей, составитель списка задается вопросом: «Не находят ли носители языка, что за последнее время “великий и могучий” сильно испортился»? На него и ответят специалисты.

1. Мария Елиферова. «Панталоны, фрак, жилет»

Любой, кто помнит пушкинского «Евгения Онегина», сразу поймет, что эта книга посвящена языковым заимствованиям. Филолог-англист Мария Елиферова написала увлекательное исследование, в котором, кроме всего прочего, развенчивает мифы, к которым мы так привыкли, что считаем бесспорной истиной. А еще напоминает, что в интернете информация о том, откуда пришло в наш язык то или иное слово, может быть неверной, и учит доверять только надежным источникам.

2. Марина Королева. «Чисто по-русски»

Известность журналисту и филологу Марине Королевой принесли радиопередачи «Говорим по-русски» и «Как правильно» и еженедельная колонка в «Российской газете». Свой новый сборник она посвятила самым интересным и спорным аспектам современного русского. Если полистать эту книгу, можно, к примеру, узнать, какое отношение апельсин имеет к Китаю, почему нужно быть внимательным, произнося слово «асфальт», где ударение в слове «баловаться», как сказать: годы или года.

3. Максим Кронгауз. «Русский язык на грани нервного срыва»

Однажды автору этой книги надоело писать о русском языке с позиции «просвещенного лингвиста» и захотелось рассказать о том, что волнует его как человека и носителя языка. Это вызвало что-то вроде раздвоения авторской личности. Несовпадение взглядов специалиста и обывателя Максим Кронгауз превратил в литературный прием. Первое издание книги вышло в 2007 году, и тогда автору приходилось объяснять, что название отсылает к фильму Альмодовара. Сейчас вопросов стало меньше — все мы на грани нервного срыва, и русский язык вместе с нами.

4. Ирина Левонтина. «Честное слово»

Ирина Левонтина — ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виктора Виноградова РАН, популяризатор лингвистики. Уже больше двадцати лет она пишет об изменениях, которые происходят в языке: новых словах и грамматических конструкциях, речевых особенностях разных поколений и социальных слоев. Вы узнаете о непростой судьбе слов «трудный» и «сложный», о разнице между «работой» и «трудом», о новых значениях слова «отдых», а также о том, чем отличается «гаджет» от «девайса».

5. Владимир Новиков. «Словарь модных слов»

Доктор филологических наук, автор биографических книг о Пушкине, Тынянове и Высоцком написал серию эссе о современной речевой моде. «Лузер», «мем», «няшка», «спойлер» — эти слова не появляются в академических словарях, а другие, например, «супер» или «столкнуться», в современной речи приобрели новые смысловые оттенки.

6. Ольга Северская. «Говорим, не заговариваясь»

Кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виктора Виноградова РАН Ольга Северская написала книгу о тех областях русского языка, где особенно велика опасность ошибки. Разницу между глаголами «одеть» и «надеть» знают почти все (хотя и не все различают их в живом общении), но есть «кампания» и «компания», «представить» и «предоставить», «личный» и «личностный» и другие коварные слова, которые можно перепутать. Ломаный грош с выеденным яйцом, мы, как правило, не путаем, но уже подзабыли, почему грош ломаный? И вряд ли кто-то может с ходу сказать, откуда хвосты у прохвостов и прихвостней.