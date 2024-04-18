Открыты цепочки ДНК, способные подавлять «иммунитет» бактерий

В частности, биологи обнаружили, что иммунитет бактерий полностью отключался в тех случаях, когда кольцевые молекулы ДНК содержали в себе два типа меток, используемых не только в работе системы EcoKI, но и при починке поврежденной ДНК, причем этот процесс может протекать и без участия уже известных белков, отвечающих за рекомбинацию генома. Как считают исследователи, это говорит о наличии у микробов еще не изученных систем починки ДНК, природу и работу которых еще предстоит изучить.