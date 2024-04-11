Открыты «близнецы» Юпитера и Солнца

Родительская звезда TOI-4862 оказалась довольно молодой по космическим меркам. Ее возраст оценивается в 1,1 миллиарда лет, то есть она в четыре раза моложе нашего Солнца. При этом она всего на несколько процентов меньше и чуть менее массивна, чем Солнце. Возраст звезды делает TOI-4862 b одним из самых молодых «теплых Юпитеров», известных науке.