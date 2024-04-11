Открыты «близнецы» Юпитера и Солнца

Вновь открытый инопланетный мир, сообщает Phys.org, получил обозначение TOI-4862 b. По размеру и массе он аналогичен Юпитеру из нашей Солнечной системы. Более подробные характеристики этого космического объекта приведены в авторской статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.
Найти новый мир удалось при помощи космического аппарата TESS, предназначенного для поиска экзопланет транзитным методом. Кстати, на сегодняшний день TESS идентифицировал уже более 7100 кандидатов в экзопланеты, из которых статус 432 объектов был подтвержден. Вот и новый мир получил официальный статус. Он был открыт группой астрономов под руководством Мэтью Баттли из Женевского университета в Швейцарии.
Идентифицировать объект удалось по транзитному сигналу на кривой блеска звезды TOI-4862, расположенной примерно в 762 световых годах от Земли. Планетарная природа сигнала затем была подтверждена независимыми наблюдениями. Астрономы подсчитали, что радиус TOI-4862 b составляет 0,93 радиуса Юпитера, а его масса составляет примерно 0,96 массы Юпитера. То есть по своим основным характеристикам эти планеты являются практически близнецами.
Также установлено, что вновь открытый мир обращается вокруг своей звезды-хозяина каждые 98,3 дня по умеренно эксцентричной орбите и отстоит от нее на расстоянии 0,41 астрономических единицы. Равновесная температура на поверхности TOI-4862 b варьируется от 0 до 225 градусов Цельсия.
Родительская звезда TOI-4862 оказалась довольно молодой по космическим меркам. Ее возраст оценивается в 1,1 миллиарда лет, то есть она в четыре раза моложе нашего Солнца. При этом она всего на несколько процентов меньше и чуть менее массивна, чем Солнце. Возраст звезды делает TOI-4862 b одним из самых молодых «теплых Юпитеров», известных науке.