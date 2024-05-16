Открытие нового вида моллюска посвятили Ломоносову и МГУ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Ученые открыли новые виды голожаберных моллюсков на Курильских островах, открытие посвятили выдающимся ученым Михаилу Ломоносову, Дмитрию Виноградову и Николаю Вавилову, сообщили в пресс-службе Московского государственного университета (МГУ).
Исследователи Зоологического музея МГУ и Института биологии развития им. Кольцова РАН описали шесть новых видов голожаберных моллюсков, обитающих на Курильских островах, и предложили новый подход к их систематизации.
«Один из новых видов — Cadlina lomonosovi — назван в честь Михаила Ломоносова и посвящается МГУ. Учившийся вместе с Ломоносовым, не менее талантливый, но рано умерший Дмитрий Виноградов является создателем русского фарфора. В честь него назван вид Cadlina vinogradovi. В честь Николая Вавилова назван вид Cadlina vavilovi», — говорится в сообщении.
Еще три вида получили свои названия в честь Джоселин Белл Бернелл, внесшей ключевой вклад в открытие пульсаров, Розалинд Франклин, участвовавшей в открытии ДНК, а также выпускника и профессора Московского госуниверситета Николая Кольцова, сделавшего предсказание структуры «гигантских молекул наследственности», также уточнили в МГУ.
Результаты работы опубликованы в журнале Diversity.