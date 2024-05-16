Открытие нового вида моллюска посвятили Ломоносову и МГУ

«Один из новых видов — Cadlina lomonosovi — назван в честь Михаила Ломоносова и посвящается МГУ. Учившийся вместе с Ломоносовым, не менее талантливый, но рано умерший Дмитрий Виноградов является создателем русского фарфора. В честь него назван вид Cadlina vinogradovi. В честь Николая Вавилова назван вид Cadlina vavilovi», — говорится в сообщении.