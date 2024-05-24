Открыта потенциально обитаемая планета

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Интригующая планета была обнаружена с помощью космических телескопов TESS и CHEOPS. Она получила название Gliese 12 b, так как вращается вокруг холодного красного карлика Gliese 12, расположенного всего в 40 световых годах от Земли.
Ее основные характеристики настолько похожи на земные, что в своей работе исследователи называют этот мир потенциально пригодным для жизни. Планета обращается вокруг своей звезды каждые 12,8 дней, по размеру она сравнима с Венерой, то есть немного уступает Земле.
Но самым интригующим стал тот факт, что поверхностная температура на планете составляет всего 42 градуса Цельсия, что сопоставимо с земной температурой. На сегодняшний день открыто уже более 5000 экзопланет, и поверхностная температура на всех этих мирах гораздо выше земной.
Однако ученые считают: столь низкая температура может свидетельствовать о том, что у вновь открытого мира нет атмосферы. А это значительно снижает ее потенциал обитаемости. С другой стороны, авторы работы не исключают, что новый мир может обладать атмосферой, подобной земной. Или атмосферой, похожей на атмосферу Венеры. Правда, в последнем случае шансы на обитаемость также значительно снижаются.
В любом случае, вновь открытый мир похож на Землю куда больше, чем подавляющая часть известных науке миров, хотя и не является единственной экзопланетой, напоминающей Землю. Однако новая планета требует пристального изучения. Сопоставимая с земной температура рождает надежду на то, что на поверхности Gliese 12 b может присутствовать жидкая вода, которая считается необходимым условием для существования жизни.