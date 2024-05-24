Открыта потенциально обитаемая планета

Однако ученые считают: столь низкая температура может свидетельствовать о том, что у вновь открытого мира нет атмосферы. А это значительно снижает ее потенциал обитаемости. С другой стороны, авторы работы не исключают, что новый мир может обладать атмосферой, подобной земной. Или атмосферой, похожей на атмосферу Венеры. Правда, в последнем случае шансы на обитаемость также значительно снижаются.