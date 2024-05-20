Открыт новый бактериофаг

В большинстве развитых стран рыбу разводят в специальных аквахозяйствах. Но, выращивая ее в искусственных водоемах, есть риск потерять немалую долю поголовья. Дело в том, что из-за большой скученности в садках и искусственных прудах среди рыб молниеносно распространяются бактериальные инфекции — намного быстрее, чем в естественной среде обитания. Одно из самых частых заболеваний у обитателей таких хозяйств вызывают бактерии из рода Aeromonas. В тяжелых случаях аэромоноз уничтожает до 90% поголовья, и заводчикам приходится долго заниматься очисткой и обеззараживанием садков перед тем, как начинать выращивать рыбу заново.