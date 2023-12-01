Открыт гигантский поток звезд в 10 раз длиннее Млечного Пути

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysicals, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Международная группа во главе с астрономами из Нидерландов обнаружила гигантский, но чрезвычайно слабый поток звезд между галактиками. Такие потоки уже известны науке. Их находили и в нашей галактике Млечный Путь, и в соседних галактиках. Однако вновь открытый поток оказался крупнейшим за всю историю наблюдений.

Первые данные о нем были получены при помощи сравнительно небольшого 70-сантиметрового телескопа астронома Майкла Рича из Калифорнии. Затем исследователи нацелили на заинтересовавший их район более мощный и крупный 4,2-метровый телескоп Уильяма Гершеля, расположенный в Испании. В результате удалось идентифицировать чрезвычайно слабый поток, длина которого более чем в 10 раз превышает длину нашего Млечного Пути.

«Кажется, что поток плывет в центре скопления галактик и не связан ни с какой конкретной галактикой», — пишут исследователи. К слову, гигантский поток звезд расположен в скоплении Abell 1656 — это крупное скопление, содержащее более 1000 идентифицированных галактик. Оно, кстати, и одно из наиболее изученных. Это скопление расположено на расстоянии около 300 миллионов световых лет от Земли в направлении северного созвездия Волосы Вероники.

Интересно, что в 1933 году швейцарский астроном Фриц Цвики определил, что галактики в этом скоплении движутся слишком быстро. И тогда ученый предположил, что причиной является присутствие не только видимой материи. В своей работе он указал, что должна существовать еще и невидимая темная материя. Сегодня известно, что темная материя действительно существует, но ее точная природа до сих пор не установлена.