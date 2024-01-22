Отказ не на пользу. Нутрициолог рассказала, почему вредно не есть мучного

«Хлеб — всему голова», — эту пословицу сегодня подзабыли, как и о самом хлебе в рационе. Сегодня диетологи, наоборот, помогают советами, как навсегда избавиться от тяги к мучному. Почему на самом деле не стоит полностью отказываться от хлеба, aif.ru рассказывает нутрициолог Екатерина Кузина.

Почему советуют ограничить или исключить хлеб из рациона? Многих пугает содержание в мучном простых углеводов, которые моментально усваиваются и у которых высокий гликемический индекс. А, как известно, чем выше гликемический индекс, тем это опаснее для организма. Плюс к этому хлеб очень калориен, в нем много разных добавок и тот самый глютен, который сейчас все пытаются обходить стороной.

Именно поэтому в последнее время потребление хлебобулочных изделий снижается, а когда в 2019 году проводили опрос в пяти странах мира про мучные изделия, 39 процентов ответили, что это однозначно вредная пища.

И все-таки он нужен

Однако совсем отказываться от мучного все-таки не стоит. Потому что в муке есть множество полезных ингредиентов, которых вы не найдете в других продуктах. Вместе с хлебом мы получаем витамины группы В (они способствуют нормализации нервной и сердечно-сосудистой систем, а также улучшают работу кишечника), витамин Е (известный антиоксидант, он участвует в синтезе ДНК и стабилизации эритроцитов и мышечной ткани), а также калий, магний, кальций, фосфор, хлор, железо, ванадий, марганец, кобальт и пр. Причем некоторые из этих элементов лучше усваиваются как раз из хлеба. Неслучайно ведь хлеб включен в национальные рекомендации по питанию всех развитых стран. А Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять его не менее 25 граммов в сутки. И тут стоит обратиться к опыту итальянцев, которые чуть ли не каждый день едят пиццу и пасту, а при этом довольно стройны и веселы.

Как выбрать

Как видим, полностью исключать хлеб из своего рациона не стоит. Главное — не налегать на белые пышные булки или круассаны. Белый хлеб лучше есть в подсушенном виде, да и то в тех случаях, когда у вас нет воспаления ЖКТ.

Отдавайте предпочтение мучным изделиям из, допустим, ржаной муки. Ведь в ней по сравнению с пшеничной содержание железа на 30% больше и на 50% — калия и магния. А гликемический индекс — 45, в то время как у пшеничной муки — от 70 до 85.

Также ищите хлебобулочные изделия из муки грубого помола — именно там находится оптимальное содержание витаминов и полезных элементов. А еще лучше — сделайте выбор в пользу хлебцев, многие из которых изготовлены как раз с учетом правил ПП (правильного питания). Они не только менее калорийны, но и содержат много пищевых волокон, которые нормализуют работу кишечника и помогают удалять из организма токсины и шлаки.

Но лучше всего — научиться печь хлеб самостоятельно. Потому что «правильный» хлеб из цельного зерна, без добавок, сахара и дрожжей — настоящая кладезь полезных элементов.