14:56 (мск), источник: Life.ru

Отказ — не конец жизни: Назван способ не растерять мотивацию при поиске работы

Когда человек приступает к поискам работы, ему необходимо программировать свои ожидания на соответствующий стратегии отрезок времени, чтобы не падать духом и не терять мотивацию. Даже после нескольких отказов от работодателей не стоит обесценивать себя и свои профессиональные навыки.

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«Хорошую поддержку оказывает ведение дневника достижений. Их должно быть не менее трех в день. <…> Нужно учитывать все приятные мелочи прошедшего дня: отказ от ненужной покупки, ранний подъем утром, зарядка, чтение книги», — рассказала РИАМО ведущий эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Инна Милюкова.

Специалист посоветовала также составить список всех профессиональных достижений в прежних организациях, потому что в процессе поиска работы у человека нет внешних подтверждений своего мастерства. Так же как и в предыдущей практике, здесь не надо придумывать что-то глобальное: профессиональной победой может быть даже сделанный вовремя отчет.

Ранее Лайф писал, как самостоятельно избавиться от панических атак. Можно использовать релаксационную гимнастику по методу Джекобсона. Достаточно поочередно сжимать кулаки на вдохе и расслаблять их на выдохе. Еще можно задержать дыхание на несколько секунд и медленно выдохнуть несколько раз.

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