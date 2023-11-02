Отец отпраздновал развод дочери фейерверками и барабанами

Сакши Гупта из штата Джаркханд, Индия, вышла замуж за инженера в 2022 году. Ее отец Прем Гупта при этом отдал семье жениха 170 тысяч рупий (около 189 тысяч рублей) в качестве приданного. Однако вскоре после свадьбы она обнаружила, что ее муж уже был женат на другой женщине. После этого Сакши Гупта приняла решение подать на развод и вернуться в родительский дом.

Прем Гупта полностью поддержал желание дочери. Чтобы ей не было грустно и стыдно ехать домой после неудачного брака, он решил отпраздновать ее возвращение и расставание с мужем. Отец организовал аналог традиционного индийского свадебного шествия бараат, в ходе которого жених обычно забирает невесту из родительского дома. Семья встретила Сакши, которая съехала из дома свекра и свекрови, с барабанами и фейерверками.

«Когда свадьба дочери празднуется на славу — широко и богато, а супруг и его семья после ведут себя недостойно по отношению к ней или совершают неправильные поступки, тогда вы должны вернуть дочь домой. Вы не должны стыдить и осуждать ее, потому что дочери бесценны. Я не расстроен из-за произошедшего с дочерью. Невозможно сделать расстроившийся брак счастливым», — написал Прем Гупта на своей странице в соцсетях.

Видео с праздником в честь развода набрало популярность в Индии, его посмотрели больше 12 тысяч раз. Люди оставили множество комментариев с добрыми пожеланиями и восхитились любовью дочери к отцу.

Ранее сообщалось о невесте, которая вышла замуж за родственника бывшего возлюбленного ради мести. Жених намеренно пригласил его в качестве шафера.