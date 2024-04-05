Отдыхательные упражнения. Поехать на море россияне могут почти бесплатно

Оплачено заранее
Самый доступный для россиян способ отдохнуть за счёт государства — получить оздоровительную путёвку по ОМС. Многие думают, что она положена только тяжело больным или инвалидам, но это не так. В перечне показаний к оздоровительно-лечебному отдыху кроме серьёзных хронических заболеваний указаны бессонница, головная боль, гастриты, дефицит витаминов и минералов, переутомление, аллергические реакции и прочие болезни, атакующие сегодня большую часть населения страны, рассказала сотрудница Соцфонда России (СФР) по Краснодарскому краю Анна Кутепова, занимающаяся выдачей путёвок. Кроме того, восстановительный отдых положен после некоторых видов перенесённых вирусных или инфекционных заболеваний. Полный список имеющих право на бесплатные путёвки из-за заболевания содержится в приказе Минздрава «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» (он есть на сайте правовой информации garant.ru). Всего в России действует 800 санаториев, поехать в которые можно по ОМС.
«Направление нужно взять у терапевта после осмотра и сдачи анализов. В зависимости от диагноза он направит вас на лечение, реабилитацию или оздоровление в санаторий соответствующего профиля. Плюс понадобится стандартный список документов: паспорт, СНИЛС, полис ОМС», — пояснила Кутепова.
Затем надо подать заявление на «Госуслугах», в отделении СФР по месту жительства или в МФЦ. Заявка встаёт в очередь, отследить которую можно на сайте Соцфонда или в отделении ведомства.
Рабочие моменты
Бегать по врачам — не единственный способ бесплатно отдохнуть. В санаторий можно уехать и от работы. У некоторых крупных предприятий до сих пор существуют свои санатории и профилактории, в которые сотрудникам продают путёвки с огромной скидкой. Но и у небольших компаний есть возможность поощрять сотрудников. Как рассказал директор PR & SMM-агентства «Кликау» Дмитрий Бакаев, у него на предприятии делают именно так. Обычно это прописано в коллективном договоре или трудовом соглашении: перечень справок, необходимый стаж работы и при необходимости сумма доплаты с сотрудника. При этом государство предоставляет бизнесу, заботящемуся о работниках, налоговые льготы.
Некоторые компании, особенно небольшие или частные, устраивают санаторное лечение в подарок. «Мы столкнулись с тем, что за путёвками столпилась огромная очередь. И часто люди увольнялись или выходили на пенсию быстрее, чем подходил их черёд отдохнуть, — рассказал руководитель частного мебельного предприятия в Ставропольском крае Сергей Ершов. — Тогда мы придумали, что ежегодно сами будем выдавать 10 путёвок на море, полностью за наш счёт, но лишь тем, кто “заработал”, или к юбилею, свадьбе, выходу на пенсию».
Не бесплатно, но выгодно
Но по-прежнему самый лёгкий способ сэкономить на оздоровлении — обратиться в профсоюз. Главное, чтобы вы или ваш родственник были его членами. И неважно, кем вы работаете — учителем или токарем. Членские взносы платите? Имеете право выбирать из объединённого списка всех профсоюзных санаториев, а всего их 374.
Людмила Бурнайкина числится в профсоюзе 22,5 года. По её наблюдениям, в сравнении с былыми временами сейчас получить путёвку стало гораздо проще. Раньше вопросами путёвок занимался только соцстрах. Туда надо было везти документы, ждать очередь. Но и скидка была солидная — профсоюз оплачивал 80% или 50% стоимости путёвки. Позже создали центр «Профкурорт», и теперь достаточно оставить заявку на их сайте. Профсоюз даёт скидку 20% от обычной рыночной цены.
«Может, это и небольшая скидка, но при стоимости путёвки в 100 тыс. рублей 20 тыс. -это как раз оплата проезда. А если брать путёвки на всю семью, то сумма получится вообще внушительная», — говорит Людмила Бурнайкина. И напоминает, что озаботиться вопросом отдыха надо заранее. На популярные направления заказывать путёвки стоит в среднем за полгода. «Я люблю отдыхать в октябре в Кисловодске. Там в это время сезон, поэтому большая загрузка санаториев. Я вот сейчас уже беру путёвку, чтобы точно было место», — добавила она.
Особые категории
Получить бесплатные путёвки также могут инвалиды, чернобыльцы, жертвы ядерных испытаний на полигоне в Семипалатинске, ветераны боевых действий, инвалиды войны и участники ВОВ, родственники погибших инвалидов войны и участников боевых действий, блокадники и награждённые знаком «Жители осаждённого Севастополя», рассказал адвокат Владимир Постанюк.
Дети-инвалиды отправляются на санаторно-курортное лечение на 21 день, инвалиды с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней. Для всех остальных стандартный срок составляет 18 дней.
Надо ждать и доплачивать
Автор просветительских блогов о сахарном диабете, общественный деятель Нюра Шарикова сама получает путёвки по ОМС и делится с «АиФ» некоторыми хитростями.
— Путёвку на лечение я ждала 2,5 года. Их, как правило, дают в неудобное время или не в то место, куда бы вам хотелось. Но если три раза отказался, заявка аннулируется и придётся всё делать заново. Я ждала долго, потому что хотела поехать только в Ессентуки и только осенью.
Кстати, если построить хорошие отношения с сотрудником, отвечающим за выдачу путёвок, шансы попасть туда и тогда, когда хочется, могут резко возрасти. Кто-то отказывается от поездки в последний момент, и появляются горящие путёвки. Можно периодически звонить и узнавать, нет ли чего-то такого.
В путёвку обычно входит проживание, питание и лечение. Федеральным и региональным льготникам оплачивают также проезд. Лечение, как правило, самое простое, а набор процедур весьма ограничен. Например, в Кавминводы едут на грязи или минеральные ванны, но покупать эти услуги придётся за свои деньги.
Ещё один момент — бесплатные путёвки обычно подразумевают расселение по несколько человек в номере. Не хотите отдыхать с соседями, просто скажите об этом на ресепшен. Как правило, идут навстречу, но придётся доплатить.