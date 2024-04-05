Отдыхательные упражнения. Поехать на море россияне могут почти бесплатно

Самый доступный для россиян способ отдохнуть за счёт государства — получить оздоровительную путёвку по ОМС. Многие думают, что она положена только тяжело больным или инвалидам, но это не так. В перечне показаний к оздоровительно-лечебному отдыху кроме серьёзных хронических заболеваний указаны бессонница, головная боль, гастриты, дефицит витаминов и минералов, переутомление, аллергические реакции и прочие болезни, атакующие сегодня большую часть населения страны, рассказала сотрудница Соцфонда России (СФР) по Краснодарскому краю Анна Кутепова, занимающаяся выдачей путёвок. Кроме того, восстановительный отдых положен после некоторых видов перенесённых вирусных или инфекционных заболеваний. Полный список имеющих право на бесплатные путёвки из-за заболевания содержится в приказе Минздрава «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» (он есть на сайте правовой информации garant.ru). Всего в России дейст­вует 800 санаториев, поехать в которые можно по ОМС.