Отдых за 10 тысяч. Топ городов в центре России для экономных путешествий

Казань, Нижний Новгород и Владимир традиционно привлекают туристов. Aif.ru выяснил, сколько стоит поездка туда на выходные вдвоем, чем развлечься и какие сувениры привезти родным и друзьям.

Баурсаки и хуфф

Дешевле всего в Казань долететь из Москвы — за 1955 рублей и из Санкт-Петербурга — за 2877 рублей. Железнодорожный билет из Владимира обойдется в 2157 рублей, а автобус от Нижнего Новгорода — от 1 тысячи. Приведена стоимость билетов в одну сторону.

Проезд на всех видах городского транспорта по карте стоит 35 рублей. «Туристических» проездных не предусмотрено.

Цены на проживание почти московские: ночь в двухзвездочном отеле в центре города стоит 4000 рублей. Зато комнату на двоих в хостеле можно снять за 2300 рублей. А койкоместо обойдется в 700 рублей.

Обязательная часть поездки в Казань — попробовать местную кухню. Поесть баурсаков можно в сетевой столовой, плотный перекус обойдется в 100 рублей. Обед в кафе, где подают национальные блюда, например, азу или лагман будет стоить 390 рублей. Есть в Казани и фастфуд-кафе с национальными блюдами, пообедать там можно за 250 рублей.

Пожалуй, главное туристическое место Казани — Кремль. Вход на его территорию бесплатный, а за вход в музеи придется заплатить. Можно купить билеты в каждый отдельный или взять один общий. Это будет стоить 1500 рублей. Популярны у туристов поездки на остров-град Свияжск в один из крупнейших мужских монастырей и Храм всех святых. Такое развлечение стоит 1900 рублей. Обычная обзорная экскурсия будет стоить 1200 рублей.

За сувенирами казанские туристы отправляются на улицу Баумана. Там можно купить традиционные сладости — чак-чак и талкыш Келэвэ по цене от 250 рублей за упаковку. Из практичных сувениров предлагают термокружки или бутылки с надписями на татарском, они стоят от 600 рублей за штуку. А тем, кто хочет привезти домой что-то с местным колоритом, стоит обратить внимание на кожаные носки — хуфф, они стоят от 550 рублей. Когда-то их использовали для ритуальных омовений, а теперь носят вместо тапочек.

Полноценный отдых в Казани без учета дороги до города и сувениров с экскурсией обойдется в 9870 рублей.

Кружева и катание на трамвае

Нижний Новгород — популярный город для поездок как раз на два-три дня. Сейчас мегаполис активно развивается и притягивает все больше туристов. Авиабилеты сюда из Москвы стоят 2177 рублей, а из Санкт-Петербурга — 3420 рублей. На поезде из Перми поездка обойдется в 2272 рубля, а на автобусе из Владимира — 1477 рублей в одну сторону.

Одна поездка на любом из видов городского транспорта стоит 30 рублей, но туристы могут выбрать абонемент на 16 поездок — это обойдется в 600 рублей.

Ночь в двухзвездночном отеле в центре будет стоить 2024 рубля. Сэкономить можно, переночевав в хостеле — на них цены стартуют от 520 рублей.

Стоимость обедов в большей части кафе в Нижнем Новгороде традиционная для мегаполисов. Но места, где можно недорого пообедать, есть, например, в столовых или ресторанах с фиксированными ценами, где почти все блюда продают по 290 рублей.

Основные достопримечательности Нижнего Новгорода, например, Кремль или Чкаловскую лестницу, можно посетить бесплатно. На Большой Покровской туристов зазывают в аттракционы вроде «Дома вверх дном» или зеркального лабиринта. Обзорная экскурсия на автобусе по городу стоит от 800 рублей. А если вы любите транспорт постарше, то можете прокатиться на экскурсионном трамвае — это фишка Нижнего Новгорода. Стоит такая поездка от 750 рублей.

Сувениров в Нижнем Новгороде множество. За ними туристы отправляются на Большую Покровскую. Там можно купить городецкий пряник за 300 рублей, новинскую деревянную игрушку — самые замысловатые стоят до трех тысяч — или расписной елочный шарик за 300−400 рублей. Также Нижний Новгород славится балахонским кружевом — блузка из него стоит 1500−2000 рублей.

Съездить в Нижний Новгород на два дня и сходить на трамвайную экскурсию можно за 7364 рубля без учета дороги до города.

Стольный град или уголок старины

На самолете во Владимир не долетишь — аэропорт закрыт на реконструкцию. Зато легко доехать на поезде — билет в плацкарт из Ростова-на-Дону стоит 3000 рублей. Автобус из Москвы выйдет дешевле — всего в 700 рублей. Можно быстро доехать на личном авто по платной федеральной трассе М-12.

Проезд в автобусе в городе стоит 28 рублей при оплате банковской картой. Троллейбус обойдется на рубль дешевле.

Цены в гостиницах недалеко ушли от столичных, зато уровень обслуживания за те же деньги выше. Например, переночевать в четырехвездочном отеле можно от 3100 рублей. Комнату в трехзвездочной гостинице с бассейном и спа-салоном можно занять за 4100 рублей. Дешево и сердито обойдется ночь в гостевом доме — цена проживания 1400 рублей. Серьезно сэкономить на хостеле не получится, так как ценник за койкоместо начинается от 1300 рублей.

Разброс цен на обеды во Владимире велик — можно на 200 рублей сытно перекусить в блинной и наесться вдоволь в столовой на 300, а в ориентированном только на туристов кафе оставить 700 рублей и уйти голодным. Ищите места для обеда на картах и читайте отзывы — это поможет сберечь бюджет.

Подойти к главным достопримечательностям Владимира и побывать в храмах можно бесплатно. Но, если вы не ориентируетесь в городе, стоит взять обзорную экскурсию по историческому центру — она стоит от 700 рублей. Если вам не хочется подстраиваться под других людей, можете взять аудиогид в приложении для путешественников — он стоит 900 рублей. За 3500 рублей опытный гид проведет для вас индивидуальную экскурсию.

Сувенирные магазины во Владимире можно разделить на две категории — обычные и при музеях. В простых можно найти магниты, ручки и брелоки от 100 рублей. Если не хочется везти домой что-то банальное — выбирайте пряник. За большое изделие придется заплатить 200−300 рублей. В сувенирных магазинах при музеях интереснее — там легко найти промысловые товары. Например, хрустальные статуэтки или вышивки местных мастериц. А рядом с туристическими местами обратите внимание на палатки с берестяными и глиняными сувенирами. Статуэтки котиков и барынь стоят по 300−700 рублей, в зависимости от размера, а берестяные шкатулку или зеркальце можно найти за 200 рублей.

Отдохнуть вдвоем, сходив на обзорную экскурсию и поселившись в недорогом отеле, можно за 7800 рублей.

Доступно и интересно

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова рассказала, что туры выходного дня набирают все большую популярность. «Отдых выходного дня всегда был и будет популярен. Не все люди могут себе позволить дальние поездки, а интерес к экскурсиям велик. Это познавательный туризм. Можно обратиться в турагентство и взять полный пакет, с учетом дороги. Агенты помогают подобрать то, что человеку нужно, по доступной ему цене и несут ответственность за качество отдыха», — объяснила эксперт.

Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев рассказал, что крупные города туристы любят, потому что там можно найти отдых на любой вкус и кошелек: «Москва, Санкт-Петербург и Казань пользуются большой популярностью, потому что это развитые городские конгломерации с историческим наследием и досуговой составляющей. Там есть полный спектр для отдыха — от бюджетного и доступного до премиум-класса. Плюс в этих городах каждый может выбрать развлечения на свой вкус — кто-то хочет ходить в музеи, кто-то на дискотеки, а кто-то просто посидеть в номере».